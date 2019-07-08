«Мне очень нравится их игра». Тренер соперника «Астаны» выделил двух казахстанских футболистов

По словам Петреску, для его команды в Казахстане важнее будет забить, чем не пропустить. Из состава соперника он выделил двух игроков.
— Как команда переносит искусственный газон?
— Это хороший вопрос, потому что в Румынии есть только одна команда, которая играет на искусственном газоне. Для нас это тяжело, но мы должны быстро адаптироваться, надеемся, что все будет хорошо, — сказал Петреску.
— Что важнее в первой игре, не пропустить или забить?
— Все квалификационные матчи играют в два матча, поэтому в Нур-Султане не все будет закончено, поэтому для нас важно забить гол.
— Кого из футболистов из Казахстана вас смог впечатлить своей игрой?
— Есть много хороших футболистов из Казахстана в составе «Астаны». Мне очень нравится игра левого защитника Дмитрия Шомко и полузащитника Романа Муртазаева, у них очень хороший потенциал.
— Что вы можете сказать о Дорине Ротариу, который выступает в «Астане»?
— Я его очень хорошо знаю по игре в Румынии и за национальную сборную страны. Он очень опасный игрок, у него очень хорошие подачи и он умеет забивать.
— Кем вы намерены заменить вашего главного бомбардира Джордже Цукудяна, который не приехал из-за проблем с сердце?
— Конечно, нас огорчает, что наш главный снайпер не приехал с нами, но у нас есть другие нападающие, и мы надеемся, что они смогут завтра огорчить вратаря соперника.
Напомним, матч первого отборочного раунда ЛЧ «Астана» — ЧФР состоится завтра, 9 июля, в Нур-Султане и начнется в 19:00 по столичному времени. Через неделю команды сыграют в Румынии.