Вратарь ЧФР перед игрой с «Астаной» вспомнил свои матчи против казахстанского клуба в ЛЧ

На пресс-конференции Арлаусис вспомнил, как уже играл против клуба из Казахстана в ЛЧ. В 2014 году он в составе румынского «Стяуа» прошел «Актобе» (2:2, 2:1) в третьем раунде ЛЧ, проведя два полных матча.

«Я не очень много знаю про “Астану”, но мы посмотрели видео перед отъездом на стадион. Лично мне они показались очень сильной командой, думаю, нам будет очень нелегко. Я раньше играл и товарищеские матчи, а пять лет назад я приезжал в составе “Стяуы” играть против “Актобе”. Все казахстанские команды очень сильные и хорошо подготовлены, так что нам предстоит очень тяжелая игра», — сказал Арлаускис.