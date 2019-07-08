Вратарь ЧФР перед игрой с «Астаной» вспомнил свои матчи против казахстанского клуба в ЛЧ
Вратарь румынского ЧФР Гедрюс Арлаускис поделился ожиданиями от встречи с «Астаной» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
Вратарь румынского ЧФР Гедрюс Арлаускис поделился ожиданиями от встречи с «Астаной» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
На
«Я не очень много знаю про “Астану”, но мы посмотрели видео перед отъездом на стадион. Лично мне они показались очень сильной командой, думаю, нам будет очень нелегко. Я раньше играл и товарищеские матчи, а пять лет назад я приезжал в составе “Стяуы” играть против “Актобе”. Все казахстанские команды очень сильные и хорошо подготовлены, так что нам предстоит очень тяжелая игра», — сказал Арлаускис.
Напомним, матч первого отборочного раунда ЛЧ «Астана» — ЧФР состоится завтра, 9 июля, в