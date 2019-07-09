«Кайрат» отправился без Сейдахмета на первый матч Лиги Европы

Матч состоится в ночь с 11 на 12 июля. Начало встречи в 01:00 по столичному времени.
При этом в списке «Кайрата» отсутствует новичок — нападающий Еркебулан Сейдахмет. Причины пока неизвестны. В то же время в заявке алматинцев на Лигу Европы он числится.
Состав «Кайрата»:
Вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов, Данил Устименко.
Защитники: Дино Миканович, Сергей Кейлер, Раде Дугалич, Сергей Политевич, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев.
Полузащитники: Айбол Абикен, Исламбек Куат, Рамазан Оразов, Георгий Жуков, Конрад Вжесиньски, Еркебулан Тунгышбаев, Небойша Косович, Султанбек Астанов, Бауыржан Исламхан.
Нападающие: Вячеслав Швырев, Адеринсола Эсеола, Мартон Эппель.