Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
ЧФР
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
АИК
Футбол. Еврокубки
18:55
Сент-Джозефс
Рейнджерс
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Шкендия
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
ОФК Титоград
Футбол. Еврокубки
20:45
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Фероникелли
Все события
Фоторепортажи
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
11:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» отправился без Сейдахмета на первый матч Лиги Европы

Футболисты и тренерский штаб алматинского «Кайрат» вылетели в боснийский Мостар, где команде предстоит провести матч с местным клубом «Широки Бриег» в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч состоится в ночь с 11 на 12 июля. Начало встречи в 01:00 по столичному времени.

Читайте также
Стала известна заявка «Кайрата» на Лигу Европы

При этом в списке «Кайрата» отсутствует новичок — нападающий Еркебулан Сейдахмет. Причины пока неизвестны. В то же время в заявке алматинцев на Лигу Европы он числится.

Состав «Кайрата»:
Вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов, Данил Устименко.
Защитники: Дино Миканович, Сергей Кейлер, Раде Дугалич, Сергей Политевич, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев.
Полузащитники: Айбол Абикен, Исламбек Куат, Рамазан Оразов, Георгий Жуков, Конрад Вжесиньски, Еркебулан Тунгышбаев, Небойша Косович, Султанбек Астанов, Бауыржан Исламхан.
Нападающие: Вячеслав Швырев, Адеринсола Эсеола, Мартон Эппель.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Широки Бриег
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
Все накроется пиджаком: почему Кононова уволят из «Спартака»
Сын Зидана покидает «Реал»
Неймар сообщил Леонардо и президенту ПСЖ о желании покинуть клуб
«Манчестер Юнайтед» хочет продать экс-защитника «Спартака»
«Сампдория» хочет арендовать футболиста у «Зенита»
Отправленный в самый быстрый нокаут боец рассказал о поражении
Олег Петров: В Монако соблазны. Но Головин ведет себя безупречно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь