«Кайрат» отправился без Сейдахмета на первый матч Лиги Европы

Матч состоится в ночь с 11 на 12 июля. Начало встречи в 01:00 по столичному времени.

При этом в списке «Кайрата» отсутствует новичок — нападающий Еркебулан Сейдахмет. Причины пока неизвестны. В то же время в заявке алматинцев на Лигу Европы он числится.