«Астана» назвала стартовый состав на первый матч в Лиге чемпионов
Сегодня, 9 июля, «Астана» проведет первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 9 июля, «Астана» проведет первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого отборочного раунда против румынского ЧФР состоится на «Астана Арене» и начнется в 19:00 по столичному времени.
Стартовый состав «Астаны»: Ненад Эрич (капитан), Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Лука Шимунович, Антонио Рукавина, Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Роман Муртазев, Дорин Ротариу.
Резерв: Александр Мокин, Дмитрий Шомко, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Рангело Янга, Сергей Хижниченко, Фирмин Мубеле.
Ответная игра между «Астаной» и ЧФР пройдет 17 июля в Румынии. Победитель пары сыграет во втором раунде ЛЧ, а проигравший перейдет в Лигу Европы.