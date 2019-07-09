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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» назвала стартовый состав на первый матч в Лиге чемпионов

Сегодня, 9 июля, «Астана» проведет первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра первого отборочного раунда против румынского ЧФР состоится на «Астана Арене» и начнется в 19:00 по столичному времени.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1-й отборочный раунд, 9.07.2019, 16:00

Астана0ЧФР0

Стартовый состав «Астаны»: Ненад Эрич (капитан), Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Лука Шимунович, Антонио Рукавина, Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Роман Муртазев, Дорин Ротариу.

Резерв: Александр Мокин, Дмитрий Шомко, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Рангело Янга, Сергей Хижниченко, Фирмин Мубеле.

Ответная игра между «Астаной» и ЧФР пройдет 17 июля в Румынии. Победитель пары сыграет во втором раунде ЛЧ, а проигравший перейдет в Лигу Европы.

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