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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» стартовала с победы в Лиге чемпионов

Футболисты «Астаны» победили румынский ЧФР в домашнем матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Первая игра команд проходила сегодня, 9 июля, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0.

Первый тайм команды провели без голов. У «Астаны» наиболее опасными были румынский полузащитник Дорин Ротариу и хорватский хавбек Марин Томасов, однако реализовать свои моменты им не удалось.

Гол же зрители увидели во втором тайме. Главной неожиданностью ближе к часу игру стала замена Томасова, которого на 58-й минуте сменил форвард сборной Кюрасао Рангело Янга.

Выйти вперед же «Астана» смогла на 68-й минуте, когда защитник Евгений Постников сориентировался после углового и отправил мяч уже в пустые ворота. Этот гол стал первым для казахстанских клубов в новом еврокубковом сезоне.

В оставшееся время, включая и шесть добавленных минут, счет не поменялся. У «Астаны» в концовке случился дебют — на замену вышел форвард сборной ДР Конго Фирмин Мубеле, арендованный у французской «Тулузы».

Ответный матч ЧФР и «Астана» проведут 17 июля в Клуже. По времени Нур-Султана игра начнется в 23:55. В Румынии «Астану» устроит ничья или поражение с минимальным счетом при условии своего гола, то есть 1:2, 2:3, 3:4 и так далее.

Победитель пары «Астана» — ЧФР выйдет во второй отборочный раунд ЛЧ, где сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, а проигравший перейдет во второй круг Лиги Европы.

Столичная команда входит в состав Президентского профессионального спортивного клуба «Астана», генеральным партнером является АО «Самрук-Қазына».

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
ЧФР
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд9.07.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Григорий БабаянТони
Голы
Евгений Постников68′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЛоуренс Виссер(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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