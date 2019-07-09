«Астана» стартовала с победы в Лиге чемпионов

Первая игра команд проходила сегодня, 9 июля, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0.

Первый тайм команды провели без голов. У «Астаны» наиболее опасными были румынский полузащитник Дорин Ротариу и хорватский хавбек Марин Томасов, однако реализовать свои моменты им не удалось.

Гол же зрители увидели во втором тайме. Главной неожиданностью ближе к часу игру стала замена Томасова, которого на 58-й минуте сменил форвард сборной Кюрасао Рангело Янга.

Выйти вперед же «Астана» смогла на 68-й минуте, когда защитник Евгений Постников сориентировался после углового и отправил мяч уже в пустые ворота. Этот гол стал первым для казахстанских клубов в новом еврокубковом сезоне.

В оставшееся время, включая и шесть добавленных минут, счет не поменялся. У «Астаны» в концовке случился дебют — на замену вышел форвард сборной ДР Конго Фирмин Мубеле, арендованный у французской «Тулузы».

Ответный матч ЧФР и «Астана» проведут 17 июля в Клуже. По времени Нур-Султана игра начнется в 23:55. В Румынии «Астану» устроит ничья или поражение с минимальным счетом при условии своего гола, то есть 1:2, 2:3, 3:4 и так далее.

Победитель пары «Астана» — ЧФР выйдет во второй отборочный раунд ЛЧ, где сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, а проигравший перейдет во второй круг Лиги Европы.