«Астана» стартовала с победы в Лиге чемпионов
Футболисты «Астаны» победили румынский ЧФР в домашнем матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» победили румынский ЧФР в домашнем матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Первая игра команд проходила сегодня, 9 июля, на «Астана Арене» в
Первый тайм команды провели без голов. У «Астаны» наиболее опасными были румынский полузащитник Дорин Ротариу и хорватский хавбек Марин Томасов, однако реализовать свои моменты им не удалось.
Гол же зрители увидели во втором тайме. Главной неожиданностью ближе к часу игру стала замена Томасова, которого на 58-й минуте сменил форвард сборной Кюрасао Рангело Янга.
Выйти вперед же «Астана» смогла на 68-й минуте, когда защитник Евгений Постников сориентировался после углового и отправил мяч уже в пустые ворота. Этот гол стал первым для казахстанских клубов в новом еврокубковом сезоне.
В оставшееся время, включая и шесть добавленных минут, счет не поменялся. У «Астаны» в концовке случился дебют — на замену вышел форвард сборной ДР Конго Фирмин Мубеле, арендованный у французской «Тулузы».
Ответный матч ЧФР и «Астана» проведут 17 июля в Клуже. По времени
Победитель пары «Астана» — ЧФР выйдет во второй отборочный раунд ЛЧ, где сыграет с израильским «Маккаби» из
Столичная команда входит в состав Президентского профессионального спортивного клуба «Астана», генеральным партнером является АО «Самрук-Қазына».
|Григорий Бабаян
|Тони
|Евгений Постников
|68′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Лоуренс Виссер(Бельгия)