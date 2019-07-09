Тренер ЧФР нашел фантастического игрока в «Астане» и объяснил поражение в первом матче ЛЧ

Столичный клуб выиграл со счетом 1:0. Единственным голом отметился защитник Евгений Постников.

— Счет по игре?

— Что написано на табло, то и есть результат игры, — заявил Петреску.

— Как вам Дорина Ротариу? Можно ли сказать, что он был лучшим?

— Он сыграл очень хорошо, он хороший игрок.

— Кого-то еще можете выделить?

— Томасов — фантастический игрок. В центре выделю Маевского. Они все сыграли хорошо.

— Чего не хватило вашему клубу для успеха? Команды не показали лучшей игры и забили единственный гол со стандарта.

— «Астана» находится в более лучшей форме. Но скоро будет ответная игра, где мы сыграем по-другому.

— Какую игру ждете от своей команды в Румынии?

— Время покажет. У нас есть неделя на подготовку. Мы уступили со счетом 0:1, но мы можем выиграть с тем же счетом. У нас есть шансы на успех.

— До гола «Клуж» играл от обороны — это было ваше желание?

— Дома мы не играем на контратаках, но иногда практикуем такое. Думаю, что у нас все будет хорошо. Со «Астаной» было сложнее, чем в недавнем Суперкубке Румынии. У «Астаны» больше опыта.