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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер ЧФР нашел фантастического игрока в «Астане» и объяснил поражение в первом матче ЛЧ

Главный тренер румынского ЧФР Дан Петреску после первого матча с «Астаной» в квалификации Лиги чемпионов рассказал о лучших игроках в составе соперника и оценил шансы на успех, передает корреспондент Vesti.kz.

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Столичный клуб выиграл со счетом 1:0. Единственным голом отметился защитник Евгений Постников.

— Счет по игре?

— Что написано на табло, то и есть результат игры, — заявил Петреску.

— Как вам Дорина Ротариу? Можно ли сказать, что он был лучшим?

— Он сыграл очень хорошо, он хороший игрок.

— Кого-то еще можете выделить?

— Томасов — фантастический игрок. В центре выделю Маевского. Они все сыграли хорошо.

— Чего не хватило вашему клубу для успеха? Команды не показали лучшей игры и забили единственный гол со стандарта.

— «Астана» находится в более лучшей форме. Но скоро будет ответная игра, где мы сыграем по-другому.

— Какую игру ждете от своей команды в Румынии?

— Время покажет. У нас есть неделя на подготовку. Мы уступили со счетом 0:1, но мы можем выиграть с тем же счетом. У нас есть шансы на успех.

— До гола «Клуж» играл от обороны — это было ваше желание?

— Дома мы не играем на контратаках, но иногда практикуем такое. Думаю, что у нас все будет хорошо. Со «Астаной» было сложнее, чем в недавнем Суперкубке Румынии. У «Астаны» больше опыта.

Ответный матч ЧФР и «Астана» проведут 17 июля в Клуже. По времени Нур-Султана игра начнется в 23:55.

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
ЧФР
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд9.07.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Григорий БабаянТони
Голы
Евгений Постников68′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЛоуренс Виссер(Бельгия)
Обозначения
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