Иван Маевский помог футболистам «Астаны» победить «Клуж» в домашнем матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ

Футболисты казахстанской «Астаны», в составе которой выступает белорусский полузащитник Иван Маевский, встречались на своем поле с румынским «Клужем» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 68-й минуте встречи забил Евгений Плотников.