Иван Маевский помог футболистам «Астаны» победить «Клуж» в домашнем матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ

Футболисты казахстанской «Астаны», в составе которой выступает белорусский полузащитник Иван Маевский, встречались на своем поле с румынским «Клужем» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 68-й минуте встречи забил Евгений Плотников.
Позже завершатся еще 7 поединков:
Чемпионы Беларуси футболисты БАТЭ свой первой матч квалификации ЛЧ против польского «Пяста» проведут 10 июля на поле «Борисов-Арены». Ответная встреча состоится 17 июля в польском Гливнице. Победитель этого противостояния во 2-м раунде встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).