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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

Иван Маевский помог футболистам «Астаны» победить «Клуж» в домашнем матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые поединки 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты казахстанской «Астаны», в составе которой выступает белорусский полузащитник Иван Маевский, встречались на своем поле с румынским «Клужем» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на 68-й минуте встречи забил Евгений Плотников.

Позже завершатся еще 7 поединков:

  • «Арарат» (Армения, Ереван) — АИК (Стокгольм, Швеция),
  • «Нымме Калью» (Таллин) — «Шкендия» (Тетово, Северная Македония),
  • «Судува» (Мариямполе) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия),
  • «Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Селтик» (Глазго, Шотландия),
  • «Дюделанж» (Люксембург) — «Валетта» (Мальта),
  • ТНС (Освестри, Уэльс) — «Фироникели» (Глоговац, Косово),
  • ХИК (Хельсинки, Финляндия) — «Торсхавн» (Фарерские острова).

Чемпионы Беларуси футболисты БАТЭ свой первой матч квалификации ЛЧ против польского «Пяста» проведут 10 июля на поле «Борисов-Арены». Ответная встреча состоится 17 июля в польском Гливнице. Победитель этого противостояния во 2-м раунде встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
ЧФР
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд9.07.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Григорий БабаянТони
Голы
Евгений Постников68′
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0Желтые карточки0
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