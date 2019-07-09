«Не понравился только один момент». Григорчук — о первой победе «Астаны» в ЛЧ, новичках и замене Томасова

Столичный клуб переиграл румынских соперников со счетом 1:0. Единственным голом отметился защитник Евгений Постников.

— В конце матча могли пропустить гол. Команду не хватило на концовку?

— Нет, я бы сказал, что концовка была хорошая. Мы нагнетали. Дожимали соперника с надеждой забить гол. Если бы не этот единственной момент, то мне игра понравилась.

— Оцените игру Ротариу на фланге. И почему заменили Томасова?

— Я знаю о Ротариу все. Он вышел в своем отрезке на фланге, то он сыграл правильно. Что касается Томасова, то мне показалось, что он подсел. И дома у него неурядицы были. Мне показалось, что он был уставшим.

— Кто был на позиции плеймейкера? Не хватало остроты.

— Я уважаю ваше мнение. Речи о раскачки не идет. Вы должны понимать, с кем мы играем. Мы игру начали надежно и осторожно. Хотели сыграть дисциплинировано. То, что не хватило острых выпадов, то тут согласен. Но как соперник играл компактно — тут я удивлен. У нас не прошли передачи с фланга — было бы острее. Жаль, что был только один гол.

— Вопрос по новичкам — не кажется, что Шимунович с Сигурьонссоном сыроваты.

— Я с вами откровенно спорю. Я считаю, что Шимунович сыграл солидно. Говоря про Сигурьонссона, то он сыграл классно. Он не готов, может быть, но он игрок высокого класса. Думаю, что Мубеле готов сыграть больше, чем 10 минут.

— Счет 1:0 позволяет себя спокойно чувствовать?

— Нет, любой счет этого не позволяет. Да еще и на чужом поле. Во-вторых, соперник будет играть в другом ключе. Не как сегодня — осторожно и аккуратно. Я реально считаю, что с этой командой нужно играть в третьем раунде.

— Чего вы ожидаете от ответной игры?