Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Судува
Црвена Звезда
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж
Валлетта
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ТНС
Фероникелли
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сараево
Селтик
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА Сф
ОФК Титоград
40
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Краснодар-2
21
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Шкендия
01
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
ХБ Торсхавн
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Хайдук С
02
Футбол. Еврокубки
18:55
Сент-Джозефс
Рейнджерс
04
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
АИК
21
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
ЧФР
10
Все события
Фоторепортажи
8Бразилия выиграла Кубок Америки
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
19:48 (мск), источник: Vesti.kz

Даже «Манчестер Юнайтед» не смог. «Астана» прервала семилетнюю беспроигрышную серию ЧФР в гостевых матчах Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» прервали семилетнюю беспроигрышную серию румынского ЧФР «Клуж» в гостевых матчах Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Vesti.kz

Сегодня, 9 июля, «Астана» на домашнем поле победила ЧФР со счетом 1:0. Автором единственного мяча, который был забит на 69-й минуте, стал Евгений Постников.

Стоит отметить, что в последний раз ЧФР проигрывал на чужом поле в Лиге чемпионов в сезоне 2010−11. Тогда румынская команда уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 2:3 и в итоге заняла четвертое место в группе.

После этого ЧФР в гостевых играх, начиная с сезона 2012−13, провел шесть матчей и ни разу не проиграл следующим клубам: чешский «Слован» (2:1), швейцарский «Базель» (2:1), португальская «Брага» (2:0), английский «Манчестер Юнайтед» (1:0), турецкий «Галатасарай» (1:1) и шведский «Мальме» (1:1).

Ответная игра между командами состоится через неделю в Румынии. Победитель пары «Астана» — ЧФР выйдет во второй отборочный раунд ЛЧ, где сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, а проигравший перейдет во второй круг квалификации Лиги Европы.

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
ЧФР
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд9.07.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Григорий БабаянТони
Голы
Евгений Постников68′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЛоуренс Виссер(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧФР
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
Илью Воробьева уволили из сборной России и СКА
Футболисту «Реала» предложили 1,3 миллиона евро в неделю
«Повязка не изменит»: первые слова нового капитана «Спартака»
Украинка впервые в истории вышла в полуфинал Уимблдона
СМИ: «Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Артема Дзюбу
Российский боец дисквалифицирован USADA на два года за допинг
Во Владикавказе представлена обновленная «Алания»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь