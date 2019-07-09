Даже «Манчестер Юнайтед» не смог. «Астана» прервала семилетнюю беспроигрышную серию ЧФР в гостевых матчах Лиги чемпионов

Источник: Vesti.kz

Сегодня, 9 июля, «Астана» на домашнем поле победила ЧФР со счетом 1:0. Автором единственного мяча, который был забит на 69-й минуте, стал Евгений Постников.

Стоит отметить, что в последний раз ЧФР проигрывал на чужом поле в Лиге чемпионов в сезоне 2010−11. Тогда румынская команда уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 2:3 и в итоге заняла четвертое место в группе.

После этого ЧФР в гостевых играх, начиная с сезона 2012−13, провел шесть матчей и ни разу не проиграл следующим клубам: чешский «Слован» (2:1), швейцарский «Базель» (2:1), португальская «Брага» (2:0), английский «Манчестер Юнайтед» (1:0), турецкий «Галатасарай» (1:1) и шведский «Мальме» (1:1).