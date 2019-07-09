«Ждет тяжеловатая игра в Румынии». Капитан «Астаны» Эрич разобрал первую победу в Лиге чемпионов

Победу «Астане» принес гол защитника Евгения Постникова на 68-й минуте — 1:0.

— Ненад, вчера на пресс-конференции ты говорил, что главное не пропустить. Насколько это было тяжело сегодня сделать?

— Команда очень хорошо сыграла. Можно сказать, 96 минут — это только первый тайм закончился. Нас еще ждет тяжеловатая игра в Румынии. Пара моментов была и у наших ворот, можно сказать, удача была на нашей стороне. Вы сами видели, соперник сильный — организованная, дисциплинированная команда. Хорошо, что мы выиграли, но еще рано что-то говорить. Есть еще ответный матч, — сказал Эрич.

— Кому больше повезло сегодня? Вам, что не пропустили, или им, что вы им больше не забили?

— Всегда самое главное — не пропустить гол. Конечно, хочется выиграть 2−0, 3−0, и это было трудно. Забили со стандарта — и нужно еще готовиться, нужно работать над ошибками, чтобы еще улучшить свою игру.

— Наверняка не хватало на поле и Аничича?

— Конечно, Марина не хватает. Это очень большой игрок. Он нужен команде. С другой стороны, молодой Шимунович очень хорошо сыграл, без ошибок. Но Марин наш, можно сказать, ключевой игрок.