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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Ждет тяжеловатая игра в Румынии». Капитан «Астаны» Эрич разобрал первую победу в Лиге чемпионов

Капитан и вратарь «Астаны» Ненад Эрич после победы над румынским ЧФР в первой встрече первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в интервью корреспонденту Vesti.kz разобрал прошедший матч, отметив, что казахстанскую команду ждет непростая ответная игра на выезде.

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Победу «Астане» принес гол защитника Евгения Постникова на 68-й минуте — 1:0.

— Ненад, вчера на пресс-конференции ты говорил, что главное не пропустить. Насколько это было тяжело сегодня сделать?

— Команда очень хорошо сыграла. Можно сказать, 96 минут — это только первый тайм закончился. Нас еще ждет тяжеловатая игра в Румынии. Пара моментов была и у наших ворот, можно сказать, удача была на нашей стороне. Вы сами видели, соперник сильный — организованная, дисциплинированная команда. Хорошо, что мы выиграли, но еще рано что-то говорить. Есть еще ответный матч, — сказал Эрич.

— Кому больше повезло сегодня? Вам, что не пропустили, или им, что вы им больше не забили?

— Всегда самое главное — не пропустить гол. Конечно, хочется выиграть 2−0, 3−0, и это было трудно. Забили со стандарта — и нужно еще готовиться, нужно работать над ошибками, чтобы еще улучшить свою игру.

— Наверняка не хватало на поле и Аничича?

— Конечно, Марина не хватает. Это очень большой игрок. Он нужен команде. С другой стороны, молодой Шимунович очень хорошо сыграл, без ошибок. Но Марин наш, можно сказать, ключевой игрок.

Ответный матч ЧФР и «Астана» проведут 17 июля в Клуже. По времени Нур-Султана игра начнется в 23:55.

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
ЧФР
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд9.07.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Григорий БабаянТони
Голы
Евгений Постников68′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЛоуренс Виссер(Бельгия)
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