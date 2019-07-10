Борисовский БАТЭ в 13-й раз примет старт в футбольной Лиге чемпионов
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут стартовый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут стартовый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой 13-й сезон в главном еврокубковом турнире 15-кратные чемпионы Беларуси начнут на поле «Борисов-Арены» встречей с польским клубом «Пяст», который впервые стал чемпионом своей страны. Сегодняшнюю игру будет судить бригада турецких арбитров, которую возглавит Мете Калкаван.
Перед началом выступления в Лиге чемпионов подопечные Алексея Баги успешно провели поединок 14-го тура национального первенства, обыграв в гостях одного из своих главных конкурентов минское «Динамо» со счетом 2:1. В Польше сезон еще не стартовал, и футболисты «Пяста» готовились к дебюту в чемпионской Лиге, проведя лишь контрольные матчи.
Сегодняшний матч начнется в 20.00 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответная встреча состоится 17 июля в Гливице (Польша). Победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).