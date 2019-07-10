Борисовский БАТЭ в 13-й раз примет старт в футбольной Лиге чемпионов

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Свой 13-й сезон в главном еврокубковом турнире 15-кратные чемпионы Беларуси начнут на поле «Борисов-Арены» встречей с польским клубом «Пяст», который впервые стал чемпионом своей страны. Сегодняшнюю игру будет судить бригада турецких арбитров, которую возглавит Мете Калкаван.

Перед началом выступления в Лиге чемпионов подопечные Алексея Баги успешно провели поединок 14-го тура национального первенства, обыграв в гостях одного из своих главных конкурентов минское «Динамо» со счетом 2:1. В Польше сезон еще не стартовал, и футболисты «Пяста» готовились к дебюту в чемпионской Лиге, проведя лишь контрольные матчи.