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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Интригующая битва». Румынский комментатор высказался о шансах «Астаны» после домашней победы над ЧФР в ЛЧ

ЧФР добился приемлемого результата в выездном матче с «Астаной» в рамках первого раунда Лиги чемпионов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил футбольный комментатор и редактор румынского телеканала Digi Sport Вали Морару. Он оценил шансы соперников перед ответным матчем.

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Источник: Reuters

Первая встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Астаны». Автором единственного гола на 68-й минуте стал защитник команды Евгений Постников.

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«Ход игры был ожидаемым. Все в Румынии прекрасно знали о том, что матч в Казахстане будет сложным испытанием. В целом по игре ЧФР действовал неплохо и имел шансы для того, чтобы добиться более выгодного исхода. В любом случае поражение с минимальным счетом — это прекрасный итог для выездного матча. Вторая игра пройдет на родной арене ЧФР при поддержке болельщиков. Я уверен, что эта игра сложится по другому сценарию. Считаю, что шансы команд остались равными. “Астана” и ЧФР схожие по классу футболистов и организации игры клубы. Это будет интригующая битва», — поделился Морару.

Ранее исход матча прокомментировал главный тренер «Астаны» Роман Григорчук, а его коллега Дан Петреску из ЧФР назвал причины поражения. Также о победе рассказал автор единственного гола Евгений Постников.

Ответный матч ЧФР и «Астана» проведут 17 июля в Клуже. По времени Нур-Султана игра начнется в 23:55.

Бакытжан Нурпеисов

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