«Прилетели не для того, чтобы любоваться природой». Шпилевский — о готовности «Кайрата» к Лиге Европы и развитии футбола в Казахстане

Шпилевский рассказал о готовности и настрое своих подопечныв, отметив также, что у его команды идеальные лучшие.

— Спасибо за теплый прием. Мы прилетели за два дня, чтобы адаптироваться к климату и условиям. Так что на нашу игру это не должно оказать большого влияния. В нашем клубе собраны профессионалы, которые, не обращая внимания на условия, должны выходить и показывать свой уровень.

— Наш клуб «Широки Бриег» с большим уважением относится к «Кайрату». Мы знаем, что казахстанский чемпионат в самом разгаре. И вы потратили немало времени и сил, чтобы прилететь к нам. Мы рады, что вы к нам прибыли. Как вы себя чувствуете после дороги?

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— То, что поездка была долгой и непростой — это факт. Вчера мы провели небольшую тренировку в Мостаре. Футболисты должны перестроиться, так как между нашими странами большая разница во времени. В нынешнем сезоне мы никогда не проводили матч так поздно.

— В последние 15 дней у вас был довольно напряженный график. Вы играли против «Астаны» и «Ордабасы». Там вы потратили немало сил. Что для вас приоритетнее: чемпионат Казахстана или Лига Европы?

— Для нас важен каждый матч. Да у нас непростой график. Но мы — профессиональный клуб, который должен всегда быть готовым. Мы хотим всегда выходить на поле и побеждать. Играем и будем играть с большим удовольствием. Так что и сюда мы прилетели не для того, чтобы полюбоваться красивой природой и насладиться атмосферой. Мы приложим максимальные усилия, для того, чтобы добиться положительного результата.

— В последние несколько лет мы видим развитие футбола в Казахстане. Как вы можете это объяснить? Это из-за государственной поддержки? В чем причина?

— Что касается нашего «Кайрата», то мы единственный частный клуб в Казахстане. У нас созданы великолепные условия для развития футбола, за что еще раз хочется сказать спасибо Кайрату Советаевичу Боранбаеву. Условия созданы не только для основы, но и для молодых игроков. У нас великолепная Академия, где подрастают игроки, которые в будущем будут прославлять Казахстан. Я провел 25 лет в Германии, так что мне есть с чем сравнивать. У нас в Алматы условия просто идеальные. Наши футболисты с честью защищают цвета национальной сборной. Ни один клуб не отправляет столько игроков в главную команду страны.

— Мы до сих пор вспоминаем как «Кайрат» выручил клуб «Широки Бриег», когда команда играла против «Ордабасы». Вы предоставили нам свою форму. Спасибо вам! Что касается вопроса, то в «Кайрате» есть три балканских игрока. Миканович, Дугалич, Косович. Как бы вы могли охарактеризовать их? Чем они выделяются?

— Нам очень приятно, что вы помните эту историю. Что касается упомянутых игроков, то они отличаются высокой работоспособностью. С первого дня в клубе они доказали, что большие профессионалы. Ответственно относятся к каждой тренировке и матчу. Плюс они молодые футболисты, хорошо впитывающие информацию. Их можно развивать. Они готовы стать еще лучше и попробовать себя в сильных европейских чемпионатах.