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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

«“Кайрат” перестроился». Тренер ФК «Широки Бриег» назвал алматинцский клуб фаворитом перед матчем ЛЕ

Главный тренер ФК «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины Гоце Седлоски на пресс-конференции перед матчем с «Кайратом» в первом отборочном раунде Лиги Европы отметил, что его команда не является фаворитом, сообщается на сайте алматинского клуба.

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— Команда в последний месяц очень хорошо тренировалась. Я доволен состоянием своих игроков. Завтра на поле выйдут 11 на 11 крепких мужчин, которые будут играть в футбол. Конечно же фаворитом является «Кайрат». Мы разбирали игры соперника, анализировали. Завтра мы сыграем первый матч сезона. Так что мы готовы выйти и показать настоящий футбол. Мы сыграем для наших болельщиков, которые придут поздравить нас с началом сезона.

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— Есть ли в команде потери? Может кто-то из игроков не готов выйти завтра?

— Нет, все в полном здравии. Все хорошо тренировались. Так что мы будем выбирать из лучших на данный момент. Окончательное решение по составу будет после сегодняшней вечерней тренировки. Отберем тех, кто готов на сто процентов. Весь прошедший год мы шли к важной цели — выйти в квалификацию Лиги Европы. Так что завтра мы увидим, на что способна команда.

— Как вы оцениваете вашего соперника?

— «Кайрат» перестроился в последнее время. У команды много молодых игроков, но при этом сохранились и лидеры. В Казахстане чемпионат стартовал в марте, так что в этом плане «Кайрату» будет полегче. Все-таки, они уже сыгрались. Наша цель, конечно же — победа в завтрашнем матче.

Напомним, гостевой матч «Кайрата» с «Широки Бриегом» во времени Нур-Султана состоится завтра, в ночь с 11 на 12 июля, в 01:00. Команды сыграют в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, ответная встреча в Алматы состоится через неделю.

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