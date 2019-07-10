«Тобол» стартовал с ничьей в Лиге Европе
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с ФК «Женесс» в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с ФК «Женесс» в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Люксембурге и завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч команды проведут 18 июля. Эта игра состоится на «Астана Арене», так как «Тобол»
|Владимир Газзаев
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Элдорян Хамити(Албания)