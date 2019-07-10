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10 июля, источник: Vesti.kz

«Тобол» стартовал с ничьей в Лиге Европе

Костанайский «Тобол» сыграл вничью с ФК «Женесс» в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Люксембурге и завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч команды проведут 18 июля. Эта игра состоится на «Астана Арене», так как «Тобол» из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.

Женесс Эш
0:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
Футбол, Лига Европы, Тур 110.07.2019, 18:55 (МСК UTC+3)La Frontiere
Главные тренеры
Владимир Газзаев
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0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЭлдорян Хамити(Албания)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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