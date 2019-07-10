«Тобол» стартовал с ничьей в Лиге Европе

Встреча прошла в Люксембурге и завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч команды проведут 18 июля. Эта игра состоится на «Астана Арене», так как «Тобол» из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.