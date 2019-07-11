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17:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотим показать все». Директор QazSport — о трансляциях матчей «Тобола» и других казахстанских клубов в еврокубках

Директор спортивного телеканала QazSport Павел Цыбулин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz отсутствие прямой трансляции из Люксембурга матча Лиги Европы между «Женессом» и «Тоболом» и рассказал о показе встреч других трех отечественных команд в еврокубках.

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— Проясните, пожалуйста, ситуацию с показами трансляций наших клубов в еврокубках.

— Все матчи, которые мы показали и еще покажем, будут в прямом эфире. В первый же день еврокубкового сезона для наших команд, 9 июля, мы сняли и показали матч «Астана» — ЧФР.

Вчерашний поединок «Женесс» — «Тобол» не мог быть показан в принципе. Производства телевизионной трансляции не было. Телевидению Люксембурга этот матч был неинтересен — они его не производили. И нам просто нечего было показать. Данную игру снимал на одну камеру клубный оператор команды «Женесс». Мы бы очень хотели показать эту игру нашим болельщикам, но, вы сами понимаете, если нет производства трансляции, то показать её невозможно.

Сегодня покажем оба матча в Лиге Европы — из Шымкента и Боснии. «Ордабасы» — «Торпедо» из Кутаиси — начало в 20:00, а «Широки Бриег» против «Кайрата» — в 01.00.

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— А есть информация по ответным матчам?
— 17 июля в эфире ответный матч ЧФР — «Астана» в Лиге чемпионов. Начало трансляции в 23:50. 18 июля — сразу три подряд игры в режиме Live! В 18:00 на нашем канале начнется матч «Тобол» — «Женесс», показ встречи «Кайрат» — «Широки Бриег» в 20:30, а сразу после нее в 22.50 — матч «Торпедо» — «Ордабасы».

Таким образом, из восьми матчей казахстанских команд в первом квалификационном раунде в эфире будет семь. Говоря футбольным языком, очень хорошая «реализация голевых моментов». При том, что, еще раз скажу^ трансляция матча в Люксембурге вообще не производилась. Горжусь нашими сотрудниками, которые последние недели вели интенсивные переговоры с многими клубами и телеканалами в нескольких странах. Переговоры были очень тяжелыми: что-то мы покупали, что-то брали, как обмен сигналами, шли на уступки и нашим командам и зарубежным, но добились того, чтобы показать все матчи, которые телевизионно производятся.

И жаль, что те, кто сейчас кричит «Какой позор! Не показали гостевой матч “Тобола”!», не понимают, какой титанический труд проделан не только менеджерами телеканала, но и некоторыми нашими клубами. Отдельные руководители казахстанских команд активно помогали и с обеспечением гостевых показов, и с выбором времени игр, чтобы их болельщики увидели и домашние, и выездные поединки. Некоторые наши команды ничем не помогли, но мы сами в итоге выкрутились. И сделано максимум — абсолютно точно!

Телеканал QazSport всегда хочет показывать выступления наших спортсменов. Будь это еврокубковые турниры или другие международные состязания. Однако, есть причины, на которые мы не можем повлиять. Например, уже сейчас знаем, что некоторые потенциальные соперники наших клубов в следующем раунде свои домашние матчи транслировать тоже не будут. И опять будут крики, что виноват QazSport? Наши любимые телезрители должны понимать, что вина за это лежит на тех странах и командах, которые не производят свои домашние матчи. Мы же это делаем и не важно из какого города.

Напомним, в еврокубках участвуют четыре казахстанских клуба. Чемпион страны клуб «Астана» в первом матче обыграл на своем поле ЧФР из Румынии, а «Тобол» свел вничью встречу с «Женессом» в Люксембурге. Сегодня, 11 июля, в Лиге Европы стартуют «Кайрат» и «Ордабасы».

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