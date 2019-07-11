УЕФА в сезоне-2019/20 выплатит участникам ЛЧ почти два миллиарда евро

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Как отмечается, общий размер выплат участникам еврокубков составит 2,55 миллиарда евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 миллионов пойдут клубам Лиги Европы. Кроме того, из общей доли участников Лиги чемпионов 50 млн пойдут в общую долю участников Лиги Европы, а 10 млн субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне-2019/20 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Тридцать два участника группового этапа Лиги чемпионов гарантированно получат по 15,25 млн, бонусы в размере 2,7 млн за каждую победу в группе и 900 тысяч за ничью. За выход в 1/8 финала команды получат по 9,5 млн, за выход в четвертьфинал по 10,5 млн, за выход в полуфинал по 12 млн, за выход в финал по 15 млн, победитель турнира получит дополнительно 4 млн. Кроме этого, клубы получат выплаты на основе рейтинга, рассчитанного на основе выступлений за 10 лет (585 млн буду разбиты на «доли коэффициентов»), и по маркетинговому пулу, согласно удельному весу каждого телевизионного рынка (292 млн). Команды, проигравшие в раунде плей-офф, получат фиксированную выплату в 5 млн.

Сорок восемь клубов групповой стадии Лиги Европы гарантированно заработают по 2,92 млн, кроме этого полагаются бонусы за каждую победу в группе в размере 570 тысяч и за ничью 190 тысяч. Также каждому победителю группы полагается 1 млн, а второму месту 500 тысяч. За выход в 1/16 финала команды получат по 0,5 млн, за выход в 1/8 финала 1,1 млн, за выход в четвертьфинал по 1,5 млн, за выход в полуфинал по 2,4 млн, финалисты по 4,5 млн, а победитель дополнительно получит 4 млн. Также 84 млн будут выплачены клубам на основе рейтинга, а 168 млн согласно удельному весу каждого телевизионного рынка.

По итогам минувшего сезона чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» попали в групповой раунд Лиги чемпионов, а «Краснодар» начнет выступление с третьего отборочного раунда.