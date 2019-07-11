«Ордабасы» победил в матче Лиги Европы с двумя незасчитанными голами

Игра прошла сегодня, 11 июля, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме футболисты «Ордабасы» владели преимуществом, но забить не смогли. За 45 минут хозяева нанесли 14 ударов, четырежды попали в створ ворот и подали пять угловых. Самый опасный момент был у защитника сборной Казахстана Темирлана Ерланова, но «Торпедо» от неминуемого гола спас вратарь Роин Квасхвадзе.

По схожему сценарию долгое время шел и второй тайм. На 50-й минуте «Ордабасы» забил, но мяч не был засчитан из-за офсайда — шымкентцы даже не спорили с судьями. Отличиться по всем правилам удалось на 68-й, когда Ерланов после подачи бразильского хавбека Жоао Пауло с углового отправил мяч ударом головой в ворота.

Еще один мяч «Ордабасы» не был засчитан в конце матча. На 83-й минуте гола лишился вышедший на замену форвард Алексей Щеткин.

Ответный матч между «Ордабасы» и «Торпедо» пройдет 18 июля в Кутаиси и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. В гостях шымкентский клуб устроит ничья и даже поражение с минимальным счетом при условии своего гола — это счета 1:2, 2:3, 3:4 и так далее.

Ранее в ЛЕ стартовал «Тобол», который сыграл вничью с люксембургским «Женессом» в гостях — 0:0. Ответный матч команды проведут 18 июля в Нур-Султане.