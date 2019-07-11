«Ордабасы» победил в матче Лиги Европы с двумя незасчитанными голами

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ружомберок
Левски
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ритеряй
Клаксвик
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бальцан
Домжале
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
КуПС
Витебск
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Флора
Раднички Н
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сабаил
Университатя Кр
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лачи
Хапоэль Беэр-Шева
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Транс
Будучност
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК Л
Петрокуб
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Алашкерт
ФК Македония
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
Бранн
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Мура
Футбол. Еврокубки
20:00
Дебрецен
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:00
Крусейдерс
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Бреннбю
Интер Т
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
КР Рейкьявик
Футбол. Еврокубки
20:00
Академия Пандев
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Хибернианс
Футбол. Еврокубки
20:00
Сперанца Н
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Радник Б
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Энгордани
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис К
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:00
Лиепая
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:30
Фола
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
ФК Килмарнок
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
РФШ
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Теута
30
Футбол. Еврокубки
21:30
Европа
Легия
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Милсами
Футбол. Еврокубки
21:30
Чукарички
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Зета
Види
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Краковия
Футбол. Еврокубки
21:45
Корк Сити
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Хеугесунн
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Норчепинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
РоПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Гонвед
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Широки Бриег
Кайрат
Футбол. Еврокубки
17:00
Ордабасы
Торпедо Кт
10
Футбол. Еврокубки
16:30
Пюник
Шкупи
33
Футбол. Еврокубки
23:00
Брейдаблик
Вадуц
Футбол. Еврокубки
23:00
Стьярнан
Левадия
Все события
Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
11Семин приближается к Бескову
19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» победил в матче Лиги Европы с двумя незасчитанными голами

Шымкентский «Ордабасы» победил грузинское «Торпедо» из Кутаиси в домашнем матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра прошла сегодня, 11 июля, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме футболисты «Ордабасы» владели преимуществом, но забить не смогли. За 45 минут хозяева нанесли 14 ударов, четырежды попали в створ ворот и подали пять угловых. Самый опасный момент был у защитника сборной Казахстана Темирлана Ерланова, но «Торпедо» от неминуемого гола спас вратарь Роин Квасхвадзе.

Читайте также
«Хотим показать все». Директор QazSport — о трансляциях матчей «Тобола» и других казахстанских клубов в еврокубках

По схожему сценарию долгое время шел и второй тайм. На 50-й минуте «Ордабасы» забил, но мяч не был засчитан из-за офсайда — шымкентцы даже не спорили с судьями. Отличиться по всем правилам удалось на 68-й, когда Ерланов после подачи бразильского хавбека Жоао Пауло с углового отправил мяч ударом головой в ворота.

Еще один мяч «Ордабасы» не был засчитан в конце матча. На 83-й минуте гола лишился вышедший на замену форвард Алексей Щеткин.

Ответный матч между «Ордабасы» и «Торпедо» пройдет 18 июля в Кутаиси и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. В гостях шымкентский клуб устроит ничья и даже поражение с минимальным счетом при условии своего гола — это счета 1:2, 2:3, 3:4 и так далее.

Ранее в ЛЕ стартовал «Тобол», который сыграл вничью с люксембургским «Женессом» в гостях — 0:0. Ответный матч команды проведут 18 июля в Нур-Султане.

В ночь с 11 на 12 июля в ЛЕ стартует «Кайрат», который в гостях встретится с боснийским «Широки Бриегом». Этот матч начнется в 01:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть его в прямом эфире можно здесь.

Ордабасы
1:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо Кт
Футбол, Лига Европы, Тур 111.07.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Кахабер ЦхададзеКахабер Чхетиани
Голы
Темирлан Ерланов67′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяРоомер Тараев(Эстония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо Кт
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
Шесть игр ЦСКА со СКА. КХЛ представила календарь на новый сезон
Румынка победила украинку и вышла в финал Уимблдона
Георги Хаджи прокомментировал возможный переход сына в «Спартак»
Комбаров: Каррера перестал тренировать «Спартак» из-за колена
Тест: За кого вам болеть в РПЛ?
Футболистку-лесбиянку предложили выдвинуть в президенты США
Швед из «Краснодара» рассказал о плюсах и минусах жизни в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь