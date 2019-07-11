«Ордабасы» победил в матче Лиги Европы с двумя незасчитанными голами
Шымкентский «Ордабасы» победил грузинское «Торпедо» из Кутаиси в домашнем матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» победил грузинское «Торпедо» из Кутаиси в домашнем матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 11 июля, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 1:0.
В первом тайме футболисты «Ордабасы» владели преимуществом, но забить не смогли. За 45 минут хозяева нанесли 14 ударов, четырежды попали в створ ворот и подали пять угловых. Самый опасный момент был у защитника сборной Казахстана Темирлана Ерланова, но «Торпедо» от неминуемого гола спас вратарь Роин Квасхвадзе.
По схожему сценарию долгое время шел и второй тайм. На 50-й минуте «Ордабасы» забил, но мяч не был засчитан
Еще один мяч «Ордабасы» не был засчитан в конце матча. На 83-й минуте гола лишился вышедший на замену форвард Алексей Щеткин.
Ответный матч между «Ордабасы» и «Торпедо» пройдет 18 июля в Кутаиси и начнется в 23:00 по времени
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|Кахабер Цхададзе
|Кахабер Чхетиани
|Темирлан Ерланов
|67′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роомер Тараев(Эстония)