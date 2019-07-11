«Кайрат» объявил стартовый состав на первый матч в Лиге Европы
В ночь с 11 на 12 июля алматинский «Кайрат» проведет первый матч в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ночь с 11 на 12 июля алматинский «Кайрат» проведет первый матч в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником подопечных Алексея Шпилевского будет боснийский клуб «Широки Бриег».
Встреча пройдет на стадионе «Пецара» в городе Широки Бриеге и начнется в 01:00 по столичному времени.
Стартовый состав «Кайрата»: Покатилов, Дугалич, Ахметов, Суюмбаев, Миканович, Оразов, Абикен, Жуков, Исламхан (капитан), Вжесиньски и Эсеола.
Стартовый состав «Широки Бриега»: Зломислич, Квесич, Матич, Чорич (капитан), Бабич, Йович, Марич, Станич, Ковачич, Багарич, Енин.