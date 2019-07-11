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21:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил стартовый состав на первый матч в Лиге Европы

В ночь с 11 на 12 июля алматинский «Кайрат» проведет первый матч в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником подопечных Алексея Шпилевского будет боснийский клуб «Широки Бриег».

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 11.07.2019, 22:00

Широки Бриег-Кайрат-

Встреча пройдет на стадионе «Пецара» в городе Широки Бриеге и начнется в 01:00 по столичному времени.

Стартовый состав «Кайрата»: Покатилов, Дугалич, Ахметов, Суюмбаев, Миканович, Оразов, Абикен, Жуков, Исламхан (капитан), Вжесиньски и Эсеола.

Стартовый состав «Широки Бриега»: Зломислич, Квесич, Матич, Чорич (капитан), Бабич, Йович, Марич, Станич, Ковачич, Багарич, Енин.

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