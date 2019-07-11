«Шахтер» победил «Хибернианс», минское «Динамо» сыграло вничью с «Лиепаей», «Витебск» уступил «КуПСу» на старте квалификации Лиги Европы

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Поединок прошел в Солигорске, и хозяева считались фаворитами противостояния. Однако подопечные Сергея Ташуева испытали серьезные проблемы с реализацией голевых моментов. Голкипер мальтийцев постоянно выручал гостей и единственный мяч был забит на 69-й минуте. Его автором стал Валерий Гормыко.

«Действовали в прошедшем матче неправильно, особенно в первом тайме. Готовили другую игру, но забили всего лишь единожды. Рассчитывали на более крупную победу», — сказал после встречи наставник «горняков» Сергей Ташуев.

Минское «Динамо» провело первый матч в Латвии против «Лиепаи». «Бело-синие» почти весь матч находились в роли догоняющих, пропустив уже на 12-й минуте после небесспорного пенальти. Восстановить равновесие динамовцам удалось только под самый занавес встречи. Ударом головой на 88-й минуте отличился опорный хавбек минчан Никита Капленко, удачно сыгравший на добивании. А на последней компенсированной минуте динамовцы и вовсе могли вырвать победу, однако нигерийский форвард столичной команды Кехинде Фатаи не сумел реальзовать пенальти, назначенный за фол против него же.