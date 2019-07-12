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00:10 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Эсеолы помог «Кайрату» стартовать с гостевой победы в Лиге Европы

Алматинский «Кайрат» победил боснийский «Широки Бриег» в гостевом матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра первого отборочного раунда прошла в ночь с 11 на 12 июля на стадионе «Пецара» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Выйти вперед «Кайрат» смог на 29-й минуте, когда украинский форвард Адеринсола Эсеола откликнулся на передачу полузащитника Бауыржана Исламахана из центра поля и переиграл вратаря Мартина Зломислича. Довольно быстро «Широки Бриег» восстановил равенство — на 34-й минуте российский хавбек Иван Енин огорчил Стаса Покатилова ударом из-за пределов штрафной.

Исход игры решился во втором тайме. Победный гол «Кайрат» забил на 58-й минуте после штрафного: Исламхан отправился мяч на левый фланг, где оставшийся один защитник Елдос Ахметов подал в штрафную, а Эсеола оформил дубль.

Ответный матч «Кайрат» и «Щироки Бриега» пройдет 18 июля в Алматы и начнется в 20:30 по столичному времени. Хозяев устроит ничья и даже поражение со счетом 0:1.

Ранее в первых матчах ЛЕ «Ордабасы» дома победил грузинское «Торпедо» из Кутаиси — 1:0, а «Тобол» в гостях сыграл вничью с люксембургским «Женессом» — 0:0. Ответные игры оба клуба проведут 18 июля.

Широки Бриег
1:2
Первый тайм: 1:1
Кайрат
Футбол, Лига Европы, Тур 111.07.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Pecara
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Голы
3347234′
Адеринсола Эсеола29′
Адеринсола Эсеола58′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСебастьян Колцеску(Румыния)
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