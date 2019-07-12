Дубль Эсеолы помог «Кайрату» стартовать с гостевой победы в Лиге Европы
Алматинский «Кайрат» победил боснийский «Широки Бриег» в гостевом матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» победил боснийский «Широки Бриег» в гостевом матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого отборочного раунда прошла в ночь с 11 на 12 июля на стадионе «Пецара» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Выйти вперед «Кайрат» смог на 29-й минуте, когда украинский форвард Адеринсола Эсеола откликнулся на передачу полузащитника Бауыржана Исламахана из центра поля и переиграл вратаря Мартина Зломислича. Довольно быстро «Широки Бриег» восстановил равенство — на 34-й минуте российский хавбек Иван Енин огорчил Стаса Покатилова ударом
Исход игры решился во втором тайме. Победный гол «Кайрат» забил на 58-й минуте после штрафного: Исламхан отправился мяч на левый фланг, где оставшийся один защитник Елдос Ахметов подал в штрафную, а Эсеола оформил дубль.
Ответный матч «Кайрат» и «Щироки Бриега» пройдет 18 июля в Алматы и начнется в 20:30 по столичному времени. Хозяев устроит ничья и даже поражение со счетом 0:1.
Ранее в первых матчах ЛЕ «Ордабасы» дома победил грузинское «Торпедо» из Кутаиси — 1:0, а «Тобол» в гостях сыграл вничью с люксембургским «Женессом» — 0:0. Ответные игры оба клуба проведут 18 июля.
|Алексей Шпилевский
|33472
|34′
|Адеринсола Эсеола
|29′
|Адеринсола Эсеола
|58′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Себастьян Колцеску(Румыния)