Дубль Эсеолы помог «Кайрату» стартовать с гостевой победы в Лиге Европы

Игра первого отборочного раунда прошла в ночь с 11 на 12 июля на стадионе «Пецара» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Выйти вперед «Кайрат» смог на 29-й минуте, когда украинский форвард Адеринсола Эсеола откликнулся на передачу полузащитника Бауыржана Исламахана из центра поля и переиграл вратаря Мартина Зломислича. Довольно быстро «Широки Бриег» восстановил равенство — на 34-й минуте российский хавбек Иван Енин огорчил Стаса Покатилова ударом из-за пределов штрафной.

Исход игры решился во втором тайме. Победный гол «Кайрат» забил на 58-й минуте после штрафного: Исламхан отправился мяч на левый фланг, где оставшийся один защитник Елдос Ахметов подал в штрафную, а Эсеола оформил дубль.

Ответный матч «Кайрат» и «Щироки Бриега» пройдет 18 июля в Алматы и начнется в 20:30 по столичному времени. Хозяев устроит ничья и даже поражение со счетом 0:1.