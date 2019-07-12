Футболисты «Аталанты» будут играть домашние матчи ЛЧ в Милане на «Сан-Сиро»

Источник: AFP 2019

«Аталанта» не может принимать соперников по главному еврокубку в родном Бергамо, так как домашняя арена находится на реконструкции. В связи с этим руководство клуба обратилось к городским властям Милана, а также к двум клубам города — «Милану» и «Интеру» — с просьбой разрешить им использовать «Сан-Сиро».

Изначально миланские клубы колебались, но после все же дали согласие на просьбу «Аталанты», после чего она была одобрена мэром Милана Джузеппе Салой.

Проведение еврокубковых матчей «Аталанты» на «Сан-Сиро» стало возможным после того, как «Милан» был отстранен от участия в Лиге Европы из-за нарушений правил финансового fair play.