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10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Аталанты» будут играть домашние матчи ЛЧ в Милане на «Сан-Сиро»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Итальянская «Аталанта» будет проводить домашние матчи футбольной Лиги чемпионов в Милане на стадионе «Сан-Сиро», сообщает Football Italia.

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Источник: AFP 2019
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«Аталанта» не может принимать соперников по главному еврокубку в родном Бергамо, так как домашняя арена находится на реконструкции. В связи с этим руководство клуба обратилось к городским властям Милана, а также к двум клубам города — «Милану» и «Интеру» — с просьбой разрешить им использовать «Сан-Сиро».

Изначально миланские клубы колебались, но после все же дали согласие на просьбу «Аталанты», после чего она была одобрена мэром Милана Джузеппе Салой.

Проведение еврокубковых матчей «Аталанты» на «Сан-Сиро» стало возможным после того, как «Милан» был отстранен от участия в Лиге Европы из-за нарушений правил финансового fair play.

«Аталанта», которая впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов, начнет борьбу за главный еврокубок с группового этапа.

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