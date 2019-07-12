Казахстан улучшил положение в рейтинге сезона еврокубков
Это произошло благодаря успешном старту команд в ЛЧ и ЛЕ.
Это произошло благодаря успешном старту команд в ЛЧ и ЛЕ.
Казахстан на несколько позиций поднялся в таблице рейтинга коэффициентов УЕФА после успешного старта команд в еврокубках, передает KazFootball.kz.
Так, «Астана» в домашнем матче Лиги чемпионов обыграла ЧФР Клуж со счетом 1:0. «Тобол» на выезде сыграл вничью с люксембургским «Женессом» (0:0). «Ордабасы» на своем стадионе минимально одолел грузинское «Торпедо» (1:0), а «Кайрат» в гостях разобрался в «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины (2:1).
Таким образом, ни одна казахстанская команда не потерпела поражений в стартовых матчах еврокубкового сезона. Этот результат помог Казахстану подняться с 23-го на 14-е место в рейтинге коэффициентов с показателем 0,875. В таблице коэффициентов УЕФА положение Казахстана не изменилось — 25-е место и 16,750 очков.