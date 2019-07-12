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12 июля, источник: Vesti.kz

«Кайрат» представил видео о первой победе в Лиге Европы

Официальный YouTube-канал «Кайрата» представил видео о закулисье первого матча Лиги Европы.

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В рамках первого отборочного раунда алматинский клуб в гостях победил боснийский «Широки Бриег» — 2:1. Дублем у «Кайрата» отметился украинский форвард Адеринсола Эсеола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответный матч команд пройдет 18 июля в Алматы и начнется в 20:30 по столичному времени.

Широки Бриег
1:2
Первый тайм: 1:1
Кайрат
Футбол, Лига Европы, Тур 111.07.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Pecara
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Голы
Иван Енин34′
Адеринсола Эсеола29′
Адеринсола Эсеола58′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСебастьян Колцеску(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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