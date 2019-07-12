«Кайрат» представил видео о первой победе в Лиге Европы
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В рамках первого отборочного раунда алматинский клуб в гостях победил боснийский «Широки Бриег» — 2:1. Дублем у «Кайрата» отметился украинский форвард Адеринсола Эсеола.
Ответный матч команд пройдет 18 июля в Алматы и начнется в 20:30 по столичному времени.
|Алексей Шпилевский
|Иван Енин
|34′
|Адеринсола Эсеола
|29′
|Адеринсола Эсеола
|58′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Себастьян Колцеску(Румыния)