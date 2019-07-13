Ответные матчи казахстанских клубов в еврокубках покажут в прямом эфире
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире все ответные матчи казахстанских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире все ответные матчи казахстанских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Гостевая встреча «Астаны» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против румынского ЧФР состоится в ночь с 17 на 18 июля в 00:00 по времени
Напомним, что первая игра команд, которая прошла в столице Казахстана, завершилась минимальной победой подопечных Романа Григорчука со счетом — 1:0.
Матчи «Тобола», «Кайрата» и «Ордабасы» назначены на 18 июля.
В 18:00 костанайская команда встретится с люксембургским «Женессом» (первый матч — 0:0), в 20:30 покажут матч «Кайрат» — «Широки Бриег» (первый матч — 2:1), а выездная встреча шымкентцев против кутаисского «Торпедо» (первый матч — 1:0) стартует в 23:00.