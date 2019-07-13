Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Спартак-2
СКА-Хабаровск
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Армавир
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Енисей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Ответные матчи казахстанских клубов в еврокубках покажут в прямом эфире

Телеканал QazSport покажет в прямом эфире все ответные матчи казахстанских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Гостевая встреча «Астаны» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против румынского ЧФР состоится в ночь с 17 на 18 июля в 00:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что первая игра команд, которая прошла в столице Казахстана, завершилась минимальной победой подопечных Романа Григорчука со счетом — 1:0.

Матчи «Тобола», «Кайрата» и «Ордабасы» назначены на 18 июля.

В 18:00 костанайская команда встретится с люксембургским «Женессом» (первый матч — 0:0), в 20:30 покажут матч «Кайрат» — «Широки Бриег» (первый матч — 2:1), а выездная встреча шымкентцев против кутаисского «Торпедо» (первый матч — 1:0) стартует в 23:00.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
Падает и бьет руками о лед: кто сделал из Медведевой гейшу
Волейболисты РФ уступили США в финальном турнире Лиги наций
Амир Хан нокаутировал австралийца в Саудовской Аравии
Появление возобновившего карьеру Анюкова возможно уже в 1-м туре
СМИ: «Ювентус» заплатит за трансфер футболиста «Аякса» €82 млн
Боброва: Показательный Туктамышевой — «16+»
Российские прыгуны в воду посетовали на обилие комаров на ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь