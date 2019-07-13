Ответные матчи казахстанских клубов в еврокубках покажут в прямом эфире

Источник: Reuters

Гостевая встреча «Астаны» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против румынского ЧФР состоится в ночь с 17 на 18 июля в 00:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что первая игра команд, которая прошла в столице Казахстана, завершилась минимальной победой подопечных Романа Григорчука со счетом — 1:0.

Матчи «Тобола», «Кайрата» и «Ордабасы» назначены на 18 июля.