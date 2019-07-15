«Астана» определилась с составом на ответный матч Лиги чемпионов
Футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в Румынию, где в городе
Футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в Румынию, где в городе
Матч состоится в ночь с 17 на 18 июля. Начало прямой трансляции телеканале QazSport в 00:00 по столичному времени.
Первая игра, прошедшая 9 июля на стадионе «Астана Арена», завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
«Астана» вылетела на ответную встречу следующим составом:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов,
Защитники: Антонио Рукавина, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Евгений Постников,
Полузащитники: Юрий Перцух, Дорин Ротариу, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Дидар Жалмукан, Рунар Сигурьонссон,
Нападающие: Роман Муртазаев, Рангело Янга, Сергей Хижниченко, Фирмин Мубеле.