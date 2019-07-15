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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на ответный матч Лиги чемпионов

Футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в Румынию, где в городе Клуж-Напока предстоит провести ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов против местного клуба ЧФР.

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Источник: Reuters

Матч состоится в ночь с 17 на 18 июля. Начало прямой трансляции телеканале QazSport в 00:00 по столичному времени.

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Первая игра, прошедшая 9 июля на стадионе «Астана Арена», завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

«Астана» вылетела на ответную встречу следующим составом:

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов,
Защитники: Антонио Рукавина, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Евгений Постников,
Полузащитники: Юрий Перцух, Дорин Ротариу, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Дидар Жалмукан, Рунар Сигурьонссон,
Нападающие: Роман Муртазаев, Рангело Янга, Сергей Хижниченко, Фирмин Мубеле.

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