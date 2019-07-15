Финские арбитры рассудят ответный матч футболистов БАТЭ и «Пяста» в квалификации ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Главным судьей назначен рефери ФИФА Антти Мунука, его ассистентами будут Юкка Хонканен и Рику Вихреявуори, резервный арбитр — Мохаммед Аль-Эмара.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1-й отборочный раунд, 17.07.2019, 21:00 Пяст - БАТЭ -

Инспектор — Драго Кос из Словении, делегат УЕФА — Янис Межецкис из Латвии. Встреча на городском стадионе в польском Гливице начнется в 21.00 по белорусскому времени. Первая игра, состоявшаяся 10 июля на поле «Борисов-Арены», завершилась вничью — 1:1.

Победитель двухраундового противостояния между чемпионами Беларуси и Польши в 2-м раунде квалификации ЛЧ встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).