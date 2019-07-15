Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14.07
Крылья Советов
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
14.07
Зенит
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14.07
Ахмат
Краснодар
10
Футбол. Еврокубки
16.07
Шкендия
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
16.07
Бананц
Чукарички
Все события
Фоторепортажи
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
14:04 (мск), источник: БЕЛТА

Финские арбитры рассудят ответный матч футболистов БАТЭ и «Пяста» в квалификации ЛЧ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада финских арбитров рассудит ответный матч первого раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов между польским «Пястом» и борисовским БАТЭ, который состоится 17 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главным судьей назначен рефери ФИФА Антти Мунука, его ассистентами будут Юкка Хонканен и Рику Вихреявуори, резервный арбитр — Мохаммед Аль-Эмара.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1-й отборочный раунд, 17.07.2019, 21:00

Пяст-БАТЭ-

Инспектор — Драго Кос из Словении, делегат УЕФА — Янис Межецкис из Латвии. Встреча на городском стадионе в польском Гливице начнется в 21.00 по белорусскому времени. Первая игра, состоявшаяся 10 июля на поле «Борисов-Арены», завершилась вничью — 1:1.

Победитель двухраундового противостояния между чемпионами Беларуси и Польши в 2-м раунде квалификации ЛЧ встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).

В первой игре, прошедшей на поле североирландского клуба, со счетом 2:0 победили норвежские чемпионы.

Пяст
НовостиМатчиСоставСтатистика
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на июль 2019 года
Панайотов рассказал об отношениях с Лепсом, Долиной и своей женой
Российские мужики переломили финал с США в Лиге наций
Неймар вернулся в ПСЖ
«Ливерпуль» хочет вернуть бразильского футболиста «Барселоны»
«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова
Чемпион мира по футболу войдет в руководство «Порту»
Белоус: Прохоров присылал психоаналитика протестировать Слуцкого
«Россия, спасибо тебе». ЧМ-2018 глазами иностранных журналистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь