Финские арбитры рассудят ответный матч футболистов БАТЭ и «Пяста» в квалификации ЛЧ

Главным судьей назначен рефери ФИФА Антти Мунука, его ассистентами будут Юкка Хонканен и Рику Вихреявуори, резервный арбитр — Мохаммед Аль-Эмара.
Инспектор — Драго Кос из Словении, делегат УЕФА — Янис Межецкис из Латвии. Встреча на городском стадионе в польском Гливице начнется в 21.00 по белорусскому времени. Первая игра, состоявшаяся 10 июля на поле «Борисов-Арены», завершилась вничью — 1:1.
Победитель двухраундового противостояния между чемпионами Беларуси и Польши в 2-м раунде квалификации ЛЧ встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).
В первой игре, прошедшей на поле североирландского клуба, со счетом 2:0 победили норвежские чемпионы.