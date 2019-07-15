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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» прибыла в Румынию для ответного матча Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Астана» прибыл в Румынию, где проведет ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов против ЧФР, передает корреспондент Vesti.kz.

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Время в пути между городами Нур-Султан и Клуж-Напока заняло около шести часов. Игра между командами пройдет в ночь с 17 на 18 июля и начнется в 00:00 по столичному времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в первой игре «Астана» на своем поле обыграла ЧФР со счетом 1:0. В ответной встрече казахстанский клуб устроит и ничья. Победитель пары выйдет во второй раунд ЛЧ, а проигравший перейдет в Лигу Европы.

Жигер Абенов из Клужа-Напоки

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