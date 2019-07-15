«Астана» прибыла в Румынию для ответного матча Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Астана» прибыл в Румынию, где проведет ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов против ЧФР, передает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Астана» прибыл в Румынию, где проведет ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов против ЧФР, передает корреспондент Vesti.kz.
Время в пути между городами
Напомним, в первой игре «Астана» на своем поле обыграла ЧФР со счетом 1:0. В ответной встрече казахстанский клуб устроит и ничья. Победитель пары выйдет во второй раунд ЛЧ, а проигравший перейдет в Лигу Европы.
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