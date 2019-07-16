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15:05 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ отправились в Польшу на ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Пястом»

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ отправились в польский Гливице на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с «Пястом», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Главный тренер чемпионов Беларуси Алексей Бага включил в выездной список 20 футболистов:

вратари — Денис Щербицкий, Антон Чичкан, Александр Свирский;.

защитники — Алексей Риос, Захар Волков, Дмитрий Бессмертный, Эмиль Йоханссен, Александр Филипович, Джамалдин Ходжаниязов;.

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полузащитники — Дмитрий Бага, Игорь Стасевич, Евгений Березкин, Виллюм Тор Виллюмссон, Эрвейн Мукам, Евгений Яблонский, Слободан Симович;.

нападающие — Максим Скавыш, Яссе Туоминен, Неманья Милич, Владислав Мухамедов.

В завтрашнем поединке борисовской команде не смогут помочь несколько игроков основного состава — травмированные форварды Антон Сарока, Боян Дубаич, защитник Егор Филипенко, а также дисквалифицированный полузащитник Станислав Драгун.

Ответная игра 1-го квалификационного раунда на поле городского стадиона в Гливице начнется в 21.00 по белорусскому времени. Первая встреча, состоявшаяся 10 июля на поле «Борисов-Арены», завершилась вничью — 1:1. Победитель белорусско-польской двухматчевой дуэли во втором круге встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия). В первой игре норвежцы победили североирландцев на их поле со счетом 2:0.

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