Футболисты БАТЭ отправились в Польшу на ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Пястом»

В завтрашнем поединке борисовской команде не смогут помочь несколько игроков основного состава — травмированные форварды Антон Сарока, Боян Дубаич, защитник Егор Филипенко, а также дисквалифицированный полузащитник Станислав Драгун.

Ответная игра 1-го квалификационного раунда на поле городского стадиона в Гливице начнется в 21.00 по белорусскому времени. Первая встреча, состоявшаяся 10 июля на поле «Борисов-Арены», завершилась вничью — 1:1. Победитель белорусско-польской двухматчевой дуэли во втором круге встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия). В первой игре норвежцы победили североирландцев на их поле со счетом 2:0.