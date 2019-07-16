Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.07
Црвена Звезда
Судува
21
Футбол. Еврокубки
16.07
Фероникелли
ТНС
01
Футбол. Еврокубки
16.07
ОФК Титоград
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
16.07
Валлетта
Дюделанж
11
Футбол. Еврокубки
16.07
ХБ Торсхавн
ХИК
22
Футбол. Еврокубки
16.07
Сабуртало
Шериф
13
Футбол. Еврокубки
16.07
Клаксвик
Ритеряй
00
Футбол. Еврокубки
16.07
Шкендия
Нымме Калью
12
Футбол. Еврокубки
16.07
Бананц
Чукарички
05
Все события
Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
16 июля, источник: Vesti.kz

«В гости на родину графа Дракулы». Где «Астана» сыграет ответный матч в Лиге чемпионов

Завтра, 17 июля, в румынском Клуже-Напоке «Астана» сыграет ответный матч Лиги чемпионов против ЧФР. Корреспондент Vesti.kz подготовил небольшой материал о месте проведения встречи.

Наверх

Город Клуж-Напока расположен в Трансильвании. Той самой, где своем замке жил легендарный граф Дракула. Прообразом всемирно известного вампира, как утверждают в Румынии, был Влад Цепе — господарь Валахии, живший в 15 веке, и получивший грозное прозвище от отца, рыцаря Ордена Дракона. Но проживал Цепеш не в Клуже-Напоке, а в Сигишоаре, что примерно в 110 километрах.

В Клуже-Напоке намека на соседство с Дракулой нет. Только архитектурные сооружения свидетельствуют о том, что городу не одна сотня лет. Храмы, памятники и красивые парковые пейзажи — атрибуты румынского города с почти полумиллионным населением. Основан он в 1213 году.

Футбольное сердце болельщиков делят между собой два коллектива — ЧФР и «Университатя». Если первые выступают в Лиге чемпионов, то «студенты» состязались в международном матче с греческим ПАОКом в честь своего столетия. Об уровне противостояния можно было судить уже по разговору двух сотрудников таможни.

— Желаю вам удачи! — обратился человек в погонах игроку «Астаны».

— Ты чего? Они же играют с ЧФР, — отреагировал второй таможенник.

— Я знаю, но я не люблю ЧФР. Поэтому желаю вам успеха, — подтвердил свою позицию первый таможенник.

Статус участника ЛЧ не помог ЧФР получить главную арену города — 30-тысячную «Клуж Арену». Стадион остается у «Университати», а «железнодорожники» играют на арене имени Константин Рэдулеску, которая вмещает на шесть тысяч человек меньше. Но аншлаг на игре с «Астаной» маловероятен — ожидается около десяти тысяч человек.

Когда город ждет британского певца Робби Уильямса или российского фигуриста Евгения Плющенко, то о футболе вряд ли будешь задумываться.

Лучше пойти на небольшую рыбалку …

Покормить голубей …

Или переждать дождь под кроной дерева …

Клуж-Напока — город для туристов или пеших прогулок, а не для больших футбольных побед. Со дня на день тут должен стартовать рок-фестиваль, а о матче ЛЧ пока ни слова.

Узкие улочки города не всегда позволяют автомобилям спокойно разъехаться, а парковаться можно даже на тротуаре.

Город красив и современен. Спортивный и зеленый, но о футболе тут не слова.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧФР
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
Судья Москалев отстранен, ночных матчей скоро не будет
«Реал» — «Атлетико», «Арсенал» — «Бавария»: футбол возвращается
Де Лигт — последний штрих. «Ювентус» собирает команду мечты
Российский нападающий обменян в клуб НХЛ «Оттава»
Российская прыгунья выиграла 16-й турнир подряд
5 самых обидных поражений Федерера в финалах «Шлемов»
СМИ: «Рейнджерс» планирует обменять российских хоккеистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь