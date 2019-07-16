«В гости на родину графа Дракулы». Где «Астана» сыграет ответный матч в Лиге чемпионов
Завтра, 17 июля, в румынском
Завтра, 17 июля, в румынском
Город
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Футбольное сердце болельщиков делят между собой два коллектива — ЧФР и «Университатя». Если первые выступают в Лиге чемпионов, то «студенты» состязались в международном матче с греческим ПАОКом в честь своего столетия. Об уровне противостояния можно было судить уже по разговору двух сотрудников таможни.
— Желаю вам удачи! — обратился человек в погонах игроку «Астаны».
— Ты чего? Они же играют с ЧФР, — отреагировал второй таможенник.
— Я знаю, но я не люблю ЧФР. Поэтому желаю вам успеха, — подтвердил свою позицию первый таможенник.
Статус участника ЛЧ не помог ЧФР получить главную арену города — 30-тысячную «Клуж Арену». Стадион остается у «Университати», а «железнодорожники» играют на арене имени Константин Рэдулеску, которая вмещает на шесть тысяч человек меньше. Но аншлаг на игре с «Астаной» маловероятен — ожидается около десяти тысяч человек.
Когда город ждет британского певца Робби Уильямса или российского фигуриста Евгения Плющенко, то о футболе вряд ли будешь задумываться.
Лучше пойти на небольшую рыбалку …
Покормить голубей …
Или переждать дождь под кроной дерева …
Узкие улочки города не всегда позволяют автомобилям спокойно разъехаться, а парковаться можно даже на тротуаре.
Город красив и современен. Спортивный и зеленый, но о футболе тут не слова.