«В гости на родину графа Дракулы». Где «Астана» сыграет ответный матч в Лиге чемпионов

Город Клуж-Напока расположен в Трансильвании. Той самой, где своем замке жил легендарный граф Дракула. Прообразом всемирно известного вампира, как утверждают в Румынии, был Влад Цепе — господарь Валахии, живший в 15 веке, и получивший грозное прозвище от отца, рыцаря Ордена Дракона. Но проживал Цепеш не в Клуже-Напоке, а в Сигишоаре, что примерно в 110 километрах.

В Клуже-Напоке намека на соседство с Дракулой нет. Только архитектурные сооружения свидетельствуют о том, что городу не одна сотня лет. Храмы, памятники и красивые парковые пейзажи — атрибуты румынского города с почти полумиллионным населением. Основан он в 1213 году.

Футбольное сердце болельщиков делят между собой два коллектива — ЧФР и «Университатя». Если первые выступают в Лиге чемпионов, то «студенты» состязались в международном матче с греческим ПАОКом в честь своего столетия. Об уровне противостояния можно было судить уже по разговору двух сотрудников таможни.

— Желаю вам удачи! — обратился человек в погонах игроку «Астаны».

— Ты чего? Они же играют с ЧФР, — отреагировал второй таможенник.

— Я знаю, но я не люблю ЧФР. Поэтому желаю вам успеха, — подтвердил свою позицию первый таможенник.

Статус участника ЛЧ не помог ЧФР получить главную арену города — 30-тысячную «Клуж Арену». Стадион остается у «Университати», а «железнодорожники» играют на арене имени Константин Рэдулеску, которая вмещает на шесть тысяч человек меньше. Но аншлаг на игре с «Астаной» маловероятен — ожидается около десяти тысяч человек.

Когда город ждет британского певца Робби Уильямса или российского фигуриста Евгения Плющенко, то о футболе вряд ли будешь задумываться.

Лучше пойти на небольшую рыбалку …

Покормить голубей …

Или переждать дождь под кроной дерева …

Клуж-Напока — город для туристов или пеших прогулок, а не для больших футбольных побед. Со дня на день тут должен стартовать рок-фестиваль, а о матче ЛЧ пока ни слова.

Узкие улочки города не всегда позволяют автомобилям спокойно разъехаться, а парковаться можно даже на тротуаре.