Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футболисты эстонского «Нымме Калью» вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв македонскую «Шкендию».
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футболисты эстонского «Нымме Калью» вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв македонскую «Шкендию».
Ответный матч первого раунда отбора, прошедший в Скопье, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Максимилиано Угге (6-я минута) и Эллинтон Лилиу (90+1-я). У хозяев отличился с пенальти Бесарт Ибраими (62-я).
Первый матч, прошедший в Эстонии 9 июля, завершился победой «Шкендии» со счетом 1:0, но «Нымме Калью» прошел дальше за счет большего количества мячей, забитых в гостях.
Во втором отборочном раунде «Нымме Калью» с победителем противостояния между шотландским «Селтиком» и боснийским «Сараево».
|Катип Османи
|Сергей Францев
|Агим Ибраими
|62′
|Максимилиано Удже
|6′
|Эллентон Лилиу
|90+1′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Ален Бьери(Швейцария)