Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

Ответный матч первого раунда отбора, прошедший в Скопье, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Максимилиано Угге (6-я минута) и Эллинтон Лилиу (90+1-я). У хозяев отличился с пенальти Бесарт Ибраими (62-я).

Первый матч, прошедший в Эстонии 9 июля, завершился победой «Шкендии» со счетом 1:0, но «Нымме Калью» прошел дальше за счет большего количества мячей, забитых в гостях.