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16 июля, источник: Спорт РИА Новости

Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футболисты эстонского «Нымме Калью» вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв македонскую «Шкендию».

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Ответный матч первого раунда отбора, прошедший в Скопье, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Максимилиано Угге (6-я минута) и Эллинтон Лилиу (90+1-я). У хозяев отличился с пенальти Бесарт Ибраими (62-я).

Первый матч, прошедший в Эстонии 9 июля, завершился победой «Шкендии» со счетом 1:0, но «Нымме Калью» прошел дальше за счет большего количества мячей, забитых в гостях.

Во втором отборочном раунде «Нымме Калью» с победителем противостояния между шотландским «Селтиком» и боснийским «Сараево».

Шкендия
1:2
Первый тайм: 0:1
Нымме Калью
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд16.07.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Gradski Stadion
Главные тренеры
Катип ОсманиСергей Францев
Голы
Агим Ибраими62′
Максимилиано Удже6′
Эллентон Лилиу90+1′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлен Бьери(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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