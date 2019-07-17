«Ордабасы» определился с составом на ответный матч Лиги Европы
Шымкентский «Ордабасы» прибыл в Тбилиси, где команде предстоит провести ответный матч с «Торпедо» Кутаиси в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает
Шымкентский «Ордабасы» прибыл в Тбилиси, где команде предстоит провести ответный матч с «Торпедо» Кутаиси в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает
Встреча команд пройдет 18 июля на столичном стадионе имени Михаила Месхи 18 июля. Начало прямой трансляции на телеканале QazSport в 23:00 по столичному времени.
«Сине-белые» прибыли в Тбилиси следующим составом:
Вратари: Дмитрий Непогодов, Бекхан Шайзада;
Защитники: Талгат Адырбеков, Дамир Даутов, Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов, Темирлан Ерланов, Пабло Фонтанелло, Сергей Малый, Мардан Толебек;
Полузащитники: Май Махлангу, Жоао Пауло, Абдуллай Диакате, Кирилл Ковальчук, Самат Шамши, Мирзад Механович, Валерий Коробкин, Зиги Бадибанга;
Нападающие: Тохтар Жангылышбай, Алексей Щеткин.
Первая встреча команд, прошедшая 11 июля в Шымкенте, завершилась минимальной победой «Ордабасы» — 1:0.