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09:19 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ настраивается на победу над «Пястом» в квалификации Лиги чемпионов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях у польского «Пяста», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу на городском стадионе в Гливице будет судить бригада финских арбитров, которую возглавит рефери ФИФА Антти Мунука. Игра начнется в 21.00 по белорусскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1-й отборочный раунд, 17.07.2019, 21:00

Пяст-БАТЭ-

Первый матч, состоявшийся 10 июля на поле «Борисов-Арены», завершился вничью — 1:1. Неделю назад борисовчанам пришлось нелегко — в первом тайме гости имели преимущество и на 37-й минуте Петр Пажишек открыл счет. Во второй половине хозяева играли гораздо активнее, и на 64-й минуте Станислав Драгун сравнял результат. Затем он был удален с поля и не сможет сегодня помочь борисовчанам. Не будет также травмированных Егора Филипенко, Антона Сароки и Бояна Дубаича.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не теряет оптимизма и отмечает, что его подопечные готовы к бою и намерены добиться положительного результата. На предматчевой пресс-конференции он подчеркнул, что задача у команды одна — победить. Чемпионы Беларуси прибыли в Польшу во вторник и во второй половине дня провели тренировку на арене, где состоится игра с польскими чемпионами. По данным хозяев, все билеты на сегодняшний матч проданы, трибуны стадиона вмещают около 10 тыс. зрителей.

Победитель двухраундового противостояния во 2-м раунде квалификации ЛЧ встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия). В первой игре, прошедшей на поле североирландского клуба, со счетом 2:0 победили чемпионы Норвегии. Сегодня соперники встретятся в норвежском Тронхейме.

Еще три белорусских представителя в еврокубках проведут свои повторные поединки квалификации Лиги Европы 18 июля. Минское «Динамо» примет на своем поле латвийскую «Лиепаю» (результат первого матча — 1:1), футболисты «Витебска» у себя дома попытаются взять реванш за гостевое поражение от финского «Куопио» — 0:2, а солигорский «Шахтер» в гостях у мальтийского «Хибернианса» будет стараться удержать минимальное преимущество (1:0), добытое на своем стадионе.

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