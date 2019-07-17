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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Если сможем выиграть, для нас это будет подвиг». Тренер «Женесса» — об ответном матче с «Тоболом» в Лиге Европы и столице Казахстана

Главный тренер люксембургского ФК «Женесс» Николас Хейсман накануне ответного матча с костанайским «Тоболом» в первом квалификационном раунде Лиги Европы заявил на пресс-конференции, что искусственный газон может стать проблемой для обеих команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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— Предстоит играть на синтетике, что вы по этому поводу думаете?

— Я думаю, что это непривычно ни для одной из команд. Была одинаковая подготовка как у нас, так и у «Тобола». Будем играть как придется.

— У вас был длительный перелет, каково состояние игроков?

— Я лучше отвечу на этот вопрос завтра. Но хорошо, что у нас был запасной день, чтобы подготовиться.

— Какие выводы вы сделали о «Тоболе» после первого матча?

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 18.07.2019, 15:00

Тобол Кс-Женесс Эш-

— Я повторю то, что и говорил после матча — это техничная команда, у нее хорошие показатели. Вы видели, какая позиция у нее в национальном чемпионате. Но я лучше сконцентрируюсь на своей команде.

— Но за счет чего вы можете завтра победить?

— За счет того, что забьем больше голов. (смеется) Если сможем выиграть, для нас это будет подвиг, а для «Тобола» победа — нормальное явление.

— Как вам столица Казахстана?

— Мы, конечно, были впечатлены. Можно сказать, здесь «русский Дубай». Хотя было не так много времени. Мы прилетели в 5 утра, отдохнули и потом посетили город. Все приветливы к нам, приятные впечатления.

Напомним, матч состоится завтра, 18 июля, на «Астана Арене» Нур-Султане, так как костанайский стадион не прошел сертификацию. Начало в 18:00 по местному времени.

Первый матч команд состоялся в люксембургском городе Эш на прошлой неделе и завершился нулевой ничьей.

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