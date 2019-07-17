«Задача — пройти в следующий этап». Газзаев рассказал о выводах после первого матча Лиги Европы и состоянии игроков «Тобола»

Источник: РИА "Новости"

— У нас однозначно стоит задача пройти в следующий этап. Я уверен во всех игроках. Мы постараемся отдать все силы, чтобы пройти в следующий этап, — сказал Газзаев.

— Станет ли искусственный газон «Астана Арены» проблемой?

— Для нас это поле не новое. Мы уже играли и достаточно, на мой взгляд, адаптированы к этому полю. Никаких проблем быть не должно завтра.

— Какие выводы сделаны после прошлого матча, каких ошибок следует завтра избегать?

— Я считаю, что никаких ошибок в прошедшей игре не было. Мы владели преимуществом, много атаковали. Да, не было остроты в атаке. Естественно, сделаем выводы обязательно. У нас однозначно стоит задача выйти в следующий этап.

— Успех в КПЛ в последнем туре и лидерство сказались на настрое команды?

— Мы готовимся к каждому отдельно предстоящему матчу, готовимся хорошо, всегда анализируем игру соперника. Но при этом исходим из анализа своей игры. У нас сейчас плотный график, встает вопрос восстановления игроков. Не сомневаюсь, что завтра наши игроки проявят свои лучшие качества.

— Нет травмированных?

— Перед «Ордабасы» были некоторый повреждения. Сейчас все в строю.

Напомним, первый матч команд состоялся в люксембургском городе Эш на прошлой неделе и завершился нулевой ничьей.