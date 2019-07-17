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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Задача — пройти в следующий этап». Газзаев рассказал о выводах после первого матча Лиги Европы и состоянии игроков «Тобола»

Главный тренер костанайского «Тобола» Владимир Газзаев накануне ответного матча с люксембургским «Женессом» в первом квалификационном раунде Лиги Европы отметил, что уверен в своих игроках, которые должны вывести команду в следующий этап, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

— У нас однозначно стоит задача пройти в следующий этап. Я уверен во всех игроках. Мы постараемся отдать все силы, чтобы пройти в следующий этап, — сказал Газзаев.

— Станет ли искусственный газон «Астана Арены» проблемой?

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— Для нас это поле не новое. Мы уже играли и достаточно, на мой взгляд, адаптированы к этому полю. Никаких проблем быть не должно завтра.

— Какие выводы сделаны после прошлого матча, каких ошибок следует завтра избегать?

— Я считаю, что никаких ошибок в прошедшей игре не было. Мы владели преимуществом, много атаковали. Да, не было остроты в атаке. Естественно, сделаем выводы обязательно. У нас однозначно стоит задача выйти в следующий этап.

— Успех в КПЛ в последнем туре и лидерство сказались на настрое команды?

— Мы готовимся к каждому отдельно предстоящему матчу, готовимся хорошо, всегда анализируем игру соперника. Но при этом исходим из анализа своей игры. У нас сейчас плотный график, встает вопрос восстановления игроков. Не сомневаюсь, что завтра наши игроки проявят свои лучшие качества.

— Нет травмированных?

— Перед «Ордабасы» были некоторый повреждения. Сейчас все в строю.

Напомним, первый матч команд состоялся в люксембургском городе Эш на прошлой неделе и завершился нулевой ничьей.

Матч «Тобол» — «Женесс» состоится завтра, 18 июля, на «Астана Арене» в Нур-Султане, так как костанайский стадион не прошел сертификацию. Начало в 18:00 по местному времени.

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