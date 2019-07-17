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15:57 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Грузии об ответном матче Лиги Европы: Мы хотим доказать, что «Тобол» достоин играть во втором раунде

Полузащитник «Тобола» и сборной Грузии Ника Квеквескири на предматчевой пресс-конференции в рамках ответного матча первого отборочного раунда Лиги Европы заявил о том, что футболисты костанайской команды хотят порадовать своих болельщиков и выйти во второй раунд турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Не надо, наверное, говорить, какая это серьезная игра для нас. Учитывая результат первой игры, все мы хотим доказать, в первую очередь, казахстанским болельщикам, что “Тобол” достоин играть во втором раунде. Мы все верим в команду. Главное не повторять ошибки, играть остро в атаке и постараться сыграть в свой футбол, чтобы порадовать наших болельщиков».

Напомним, матч «Тобол» — «Женесс» состоится завтра, 18 июля, на «Астана Арене» в Нур-Султане, так как костанайский стадион не прошел сертификацию. Начало в 18:00 по местному времени.

Первая игра команд состоялась в люксембургском городе Эш на прошлой неделе и завершилась нулевой ничьей.

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