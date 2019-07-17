Игрок сборной Грузии об ответном матче Лиги Европы: Мы хотим доказать, что «Тобол» достоин играть во втором раунде
Полузащитник «Тобола» и сборной Грузии Ника Квеквескири на предматчевой
Полузащитник «Тобола» и сборной Грузии Ника Квеквескири на предматчевой
«Не надо, наверное, говорить, какая это серьезная игра для нас. Учитывая результат первой игры, все мы хотим доказать, в первую очередь, казахстанским болельщикам, что “Тобол” достоин играть во втором раунде. Мы все верим в команду. Главное не повторять ошибки, играть остро в атаке и постараться сыграть в свой футбол, чтобы порадовать наших болельщиков».
Напомним, матч «Тобол» — «Женесс» состоится завтра, 18 июля, на «Астана Арене» в
Первая игра команд состоялась в люксембургском городе Эш на прошлой неделе и завершилась нулевой ничьей.