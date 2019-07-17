«Астана» после вылета из Лиги чемпионов узнала первого соперника в Лиге Европы

Команды стали соперниками из-за своих неудачных выступлений в квалификации Лиги чемпионов. Так, «Астана» в первом раунде по сумме двух матчей проиграла румынскому ЧФР — 2:3 (1:0, 1:3), а «Санта-Колома» в финале предварительного раунда уступила «Ферроникели» из Косова — 1:2.