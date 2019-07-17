«Астана» после вылета из Лиги чемпионов узнала первого соперника в Лиге Европы
Чемпион Казахстана «Астана» во втором отборочном раунде Лиги Европы встретится с андоррским клубом «Санта-Колома», передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Казахстана «Астана» во втором отборочном раунде Лиги Европы встретится с андоррским клубом «Санта-Колома», передает корреспондент Vesti.kz.
Команды стали соперниками
Матчи второго раунда ЛЕ пройдут 25 июля и 1 августа. Первую игру «Астана» проведет в Андорре.
|Дан Петреску
|Роман Григорчук
|Биллель Омрани
|10′
|Роман Муртазаев
|4′
|Евгений Постников
|26′
|Биллель Омрани
|73′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Александр Харкам(Австрия)