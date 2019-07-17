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17 июля, источник: Vesti.kz

«Астана» проиграла в ответном матче и вылетела из Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» проиграли румынскому ЧФР «Клужу» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершили участие в главном клубном турнире Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоялась в румынском городе Клуж-Напока и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Чемпион Казахстана вышел вперед уже на четвертой минуте матча. Это произошло после сольного прохода Романа Муртазаева от центра поля и удара из-за пределов штрафной площадки.

Однако на десятой минуте хозяевам поля удалось отыграться, гол на свой счет записал Билель Омрани. А спустя 16 минут футболисты ЧФР впервые в этом противостоянии повели в счете, произошло это после срезки мяча в свои ворота Евгением Постниковым.

Во втором тайме, а именно на 73-й минуте после рикошета от Абзала Бейсебекова Омрани оформил дубль. Причем именно он бил по воротам, когда Постников срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, ЧФР «Клуж» выиграл противостояние со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. «Астана» продолжит выступление в еврокубках во втором круге квалификации Лиги Европы.

Напомним, первый матч, который состоялся 9 июля на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана, «Астана» выиграла со счетом 1:0.

ЧФР
3:1
Первый тайм: 2:1
Астана
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд17.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Dr. Constantin Radulescu
Главные тренеры
Дан ПетрескуРоман Григорчук
Голы
Биллель Омрани10′
Роман Муртазаев4′
Евгений Постников26′
Биллель Омрани73′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Харкам(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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