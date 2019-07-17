«Астана» проиграла в ответном матче и вылетела из Лиги чемпионов

Встреча состоялась в румынском городе Клуж-Напока и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Чемпион Казахстана вышел вперед уже на четвертой минуте матча. Это произошло после сольного прохода Романа Муртазаева от центра поля и удара из-за пределов штрафной площадки.

Однако на десятой минуте хозяевам поля удалось отыграться, гол на свой счет записал Билель Омрани. А спустя 16 минут футболисты ЧФР впервые в этом противостоянии повели в счете, произошло это после срезки мяча в свои ворота Евгением Постниковым.

Во втором тайме, а именно на 73-й минуте после рикошета от Абзала Бейсебекова Омрани оформил дубль. Причем именно он бил по воротам, когда Постников срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, ЧФР «Клуж» выиграл противостояние со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. «Астана» продолжит выступление в еврокубках во втором круге квалификации Лиги Европы.