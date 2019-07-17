Футболисты БАТЭ победили «Пяст» и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов

Первую половину игры подопечные Алексея Баги начали за здравие и минут 15 полностью владели инициативой. Однако атакам борисовчан не хватало острого завершения, а те немногие моменты, которые были у Яссе Туоминена и его партнеров опасности воротам «Пяста» не представляли. Постепенно хозяева завладели преимуществом и на 21-й минуте после верховой передачи с левого фланга атаки Якуб Червиньски поразил ворота Антона Чичкана. Пропустив мяч, борисовчане пытались наладить атакующую игру, но до перерыва у них ничего не получилось. Во второй половине встречи долгое время шла вязкая борьба почти без угроз воротам. Когда до финиша второго тайма оставалось 15 минут чемпионы Беларуси резко прибавили в движении и на 82-й минуте заработали пенальти, который реализовал вышедший на замену Эрвейн Мукам. А еще через 5 минут капитан БАТЭ Игорь Стасевич отлично выполнил штрафной удар, а Захар Волков замкнул верховую подачу — 2:1. Первая встреча на поле «Борисов-Арены» завершилась вничью 1:1.