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17 июля, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили «Пяст» и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

Сегодня на поле городского стадиона в Гливице чемпионы Беларуси обыграли польский «Пяст» со счетом 2:1.

Первую половину игры подопечные Алексея Баги начали за здравие и минут 15 полностью владели инициативой. Однако атакам борисовчан не хватало острого завершения, а те немногие моменты, которые были у Яссе Туоминена и его партнеров опасности воротам «Пяста» не представляли. Постепенно хозяева завладели преимуществом и на 21-й минуте после верховой передачи с левого фланга атаки Якуб Червиньски поразил ворота Антона Чичкана. Пропустив мяч, борисовчане пытались наладить атакующую игру, но до перерыва у них ничего не получилось. Во второй половине встречи долгое время шла вязкая борьба почти без угроз воротам. Когда до финиша второго тайма оставалось 15 минут чемпионы Беларуси резко прибавили в движении и на 82-й минуте заработали пенальти, который реализовал вышедший на замену Эрвейн Мукам. А еще через 5 минут капитан БАТЭ Игорь Стасевич отлично выполнил штрафной удар, а Захар Волков замкнул верховую подачу — 2:1. Первая встреча на поле «Борисов-Арены» завершилась вничью 1:1.

Во втором раунде квалификации главного континентального турнира БАТЭ встретится норвежским «Русенборгом». Первый матч состоится в Борисове 23 или 24 июля, повторный — 30 или 31 июля в Тронхейме.

Футболисты «Пяста» переходят во второй по рангу турнир Лигу Европы и во 2-м квалификационном круге будут соперничать с ирландским «Дандолком».

Первый поединок пройдет 25 июля в Гливице, ответный — 1 августа в Дандолке.

Пяст
1:2
Первый тайм: 1:0
БАТЭ
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд17.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Piast
Главные тренеры
Вальдемар ФорналикАлексей Бага
Голы
Якуб Червински21′
Эрвен Мукам82′
Захар Волков87′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнтти Мунукка(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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