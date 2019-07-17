Футболисты БАТЭ победили «Пяст» и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на поле городского стадиона в Гливице чемпионы Беларуси обыграли польский «Пяст» со счетом 2:1.
Первую половину игры подопечные Алексея Баги начали за здравие и минут 15 полностью владели инициативой. Однако атакам борисовчан не хватало острого завершения, а те немногие моменты, которые были у Яссе Туоминена и его партнеров опасности воротам «Пяста» не представляли. Постепенно хозяева завладели преимуществом и на 21-й минуте после верховой передачи с левого фланга атаки Якуб Червиньски поразил ворота Антона Чичкана. Пропустив мяч, борисовчане пытались наладить атакующую игру, но до перерыва у них ничего не получилось. Во второй половине встречи долгое время шла вязкая борьба почти без угроз воротам. Когда до финиша второго тайма оставалось 15 минут чемпионы Беларуси резко прибавили в движении и на 82-й минуте заработали пенальти, который реализовал вышедший на замену Эрвейн Мукам. А еще через 5 минут капитан БАТЭ Игорь Стасевич отлично выполнил штрафной удар, а Захар Волков замкнул верховую подачу — 2:1. Первая встреча на поле «Борисов-Арены» завершилась вничью 1:1.
Во втором раунде квалификации главного континентального турнира БАТЭ встретится норвежским «Русенборгом». Первый матч состоится в Борисове 23 или 24 июля, повторный — 30 или 31 июля в Тронхейме.
Футболисты «Пяста» переходят во второй по рангу турнир Лигу Европы и во 2-м квалификационном круге будут соперничать с ирландским «Дандолком».
Первый поединок пройдет 25 июля в Гливице, ответный — 1 августа в Дандолке.
|Вальдемар Форналик
|Алексей Бага
|Якуб Червински
|21′
|Эрвен Мукам
|82′
|Захар Волков
|87′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антти Мунукка(Финляндия)