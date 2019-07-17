Григорчук прокомментировал поражение и вылет «Астаны» из Лиги чемпионов

По итогам двух встреч казахстанский клуб проиграл со счетом 2:3, упустив преимущество в два мяча. После поражения «Астана» перешла в Лигу Европы.

— Нет настроения анализировать. Это надо сделать в узком кругу, а потом доносить до широкой публики. Хочу поздравить соперника. Понимаем, что мы проиграли и вылетели из ЛЧ. Мы должны постараться как можно дальше пройти в Лиге Европы, — заявил Григорчук.

— Ваши игроки хорошо начали, но потом их было не узнать.