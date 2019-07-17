Григорчук прокомментировал поражение и вылет «Астаны» из Лиги чемпионов
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча с румынским ЧФР в Лиге чемпионов прокомментировал вылет из главного евротурнира, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча с румынским ЧФР в Лиге чемпионов прокомментировал вылет из главного евротурнира, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам двух встреч казахстанский клуб проиграл со счетом 2:3, упустив преимущество в два мяча. После поражения «Астана» перешла в Лигу Европы.
— Нет настроения анализировать. Это надо сделать в узком кругу, а потом доносить до широкой публики. Хочу поздравить соперника. Понимаем, что мы проиграли и вылетели из ЛЧ. Мы должны постараться как можно дальше пройти в Лиге Европы, — заявил Григорчук.
— Ваши игроки хорошо начали, но потом их было не узнать.
— Начало было хорошим — забили быстрый гол. Но соперник оказывал давление и как следствие — забитые голы.
|Дан Петреску
|Роман Григорчук
|Биллель Омрани
|10′
|Роман Муртазаев
|4′
|Евгений Постников
|26′
|Биллель Омрани
|73′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Александр Харкам(Австрия)