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17 июля, источник: Vesti.kz

Григорчук прокомментировал поражение и вылет «Астаны» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча с румынским ЧФР в Лиге чемпионов прокомментировал вылет из главного евротурнира, передает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам двух встреч казахстанский клуб проиграл со счетом 2:3, упустив преимущество в два мяча. После поражения «Астана» перешла в Лигу Европы.

— Нет настроения анализировать. Это надо сделать в узком кругу, а потом доносить до широкой публики. Хочу поздравить соперника. Понимаем, что мы проиграли и вылетели из ЛЧ. Мы должны постараться как можно дальше пройти в Лиге Европы, — заявил Григорчук.

— Ваши игроки хорошо начали, но потом их было не узнать.

— Начало было хорошим — забили быстрый гол. Но соперник оказывал давление и как следствие — забитые голы.

ЧФР
3:1
Первый тайм: 2:1
Астана
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд17.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Dr. Constantin Radulescu
Главные тренеры
Дан ПетрескуРоман Григорчук
Голы
Биллель Омрани10′
Роман Муртазаев4′
Евгений Постников26′
Биллель Омрани73′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Харкам(Австрия)
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  • Желтая карточка
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  • Гол
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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