Тренер ЧФР раскрыл секрет победы над «Астаной» в Лиге чемпионов

По итогам двух встреч казахстанский клуб проиграл со счетом 2:3, упустив преимущество в два мяча. После поражения «Астана» перешла в Лигу Европы.

— Это был сложный матч. Против нас была сильная команда. У игроков большое сердце и сильный характер. Команда играла фантастически. Настоящий матч Лиги чемпионов. Я считаю, что «Астана» может пройти в группу Лиги Европы, — рассказал Петреску.