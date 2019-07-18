Тренер ЧФР раскрыл секрет победы над «Астаной» в Лиге чемпионов
Главный тренер ЧФР Дан Петреску после матча с «Астаной» в Лиге чемпионов рассказал, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер ЧФР Дан Петреску после матча с «Астаной» в Лиге чемпионов рассказал, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам двух встреч казахстанский клуб проиграл со счетом 2:3, упустив преимущество в два мяча. После поражения «Астана» перешла в Лигу Европы.
— В чем секрет победы?
— Это был сложный матч. Против нас была сильная команда. У игроков большое сердце и сильный характер. Команда играла фантастически. Настоящий матч Лиги чемпионов. Я считаю, что «Астана» может пройти в группу Лиги Европы, — рассказал Петреску.
|Дан Петреску
|Роман Григорчук
|Биллель Омрани
|10′
|Роман Муртазаев
|4′
|Евгений Постников
|26′
|Биллель Омрани
|73′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Александр Харкам(Австрия)