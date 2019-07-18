Капитан «Астаны» назвал виновных в поражении и вылете из Лиги чемпионов

Столичный клуб по сумме двух встреч с общим счетом 2:3 (1:0, 1:3) проиграл румынскому ЧФР и вылетел из Лиги чемпионов.

— Мы хорошо начали игру, и забили гол. Жалко, что очень быстро пропустили два гола… И проиграли матч — не прошли дальше в Лиге чемпионов. Сейчас что-то трудно говорить. Нужно посмотреть, как можно было лучше сделать. Жалко, что получили такой результат. Мы ведь дома добились хорошего результата, и начали хорошо в Клуже… Но Клуж, видимо, заслуженно выиграл. У них были голевые моменты. Нужно двигаться дальше, готовиться к следующему матчу и попробовать хорошо сыграть в квалификации Лиги Европы.

— Показалось, что можно было сыграть спокойнее. В первом голевом моменте защитники выходили на мяч, но никто его не взял, а игрок выскочивший из-за спины забил его. Была какая-то суета.

— Да, было так. В футболе так бывает. Нужно пересмотреть голы. Но такие моменты любая европейская команда реализует — не прощает. Во втором моменте был рикошет… И третий такой гол получился. Мы сами, можно сказать, в этом поражении. Трудно что-то сказать сейчас.

— Рангело Янга мог спасти матч.

— Да, в него был хороший момент. Мы могли забить. Но нужно двигаться дальше. Постараемся дать свой максимум, чтобы пройти дальше в Лиге Европы.

Добавим, что «Астана» продолжит выступление в Лиге Европы, где во втором отборочном раунде сыграет с «Санта-Коломой» из Андорры.