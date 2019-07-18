Капитан «Астаны» назвал виновных в поражении и вылете из Лиги чемпионов
Капитан и вратарь «Астаны» Ненад Эрич в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги выступлению команды в Лиге чемпионов.
Капитан и вратарь «Астаны» Ненад Эрич в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги выступлению команды в Лиге чемпионов.
Столичный клуб по сумме двух встреч с общим счетом 2:3 (1:0, 1:3) проиграл румынскому ЧФР и вылетел из Лиги чемпионов.
— Мы хорошо начали игру, и забили гол. Жалко, что очень быстро пропустили два гола… И проиграли матч — не прошли дальше в Лиге чемпионов. Сейчас
— Показалось, что можно было сыграть спокойнее. В первом голевом моменте защитники выходили на мяч, но никто его не взял, а игрок выскочивший
— Да, было так. В футболе так бывает. Нужно пересмотреть голы. Но такие моменты любая европейская команда реализует — не прощает. Во втором моменте был рикошет… И третий такой гол получился. Мы сами, можно сказать, в этом поражении. Трудно
— Рангело Янга мог спасти матч.
— Да, в него был хороший момент. Мы могли забить. Но нужно двигаться дальше. Постараемся дать свой максимум, чтобы пройти дальше в Лиге Европы.
Добавим, что «Астана» продолжит выступление в Лиге Европы, где во втором отборочном раунде сыграет с «Санта-Коломой» из Андорры.
Первый матч состоится 23 июля в