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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок «Астаны» стоимостью 2,5 миллиона евро извинился за проигрыш в Лиге чемпионов

Новичок «Астаны» Фирмин Мубеле после ответного матча с румынским ЧФР в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, как хотел отблагодарить болельщиков за поддержку.

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Столичный клуб уступил румынским соперникам со счетом 2:3 по сумме двух игр и выбыл в Лигу Европы.

«Игра была тяжелая, ведь она была на выезде. Болельщики другой команды с первых минут и до финального свистка поддерживали своих. Нам было очень сложно в такой обстановке. Мы хорошо стартовали, но затем не держали темп.

Большое спасибо болельщикам, которые прилетели на матч. И спасибо тем, кто поддерживал нас в Казахстане. Мы хотели отблагодарить их сегодня победой и проходом в Лиге чемпионов. Но не получилось, к сожалению. Я извиняюсь за такой результат. В будущем сделаю все, чтобы отблагодарить фанатов только победными результатами, — рассказал форвард.

О переходе Мубеле чемпион Казахстана объявил 2 июля. «Астана» арендовала форварда на один год. Последние полтора сезона конголезец выступал за «Тулузу» в чемпионате Франции. Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

ЧФР
3:1
Первый тайм: 2:1
Астана
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд17.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Dr. Constantin Radulescu
Главные тренеры
Дан ПетрескуРоман Григорчук
Голы
Биллель Омрани10′
Роман Муртазаев4′
Биллель Омрани26′
Биллель Омрани73′
Статистика
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0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Харкам(Австрия)
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