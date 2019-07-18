Новичок «Астаны» стоимостью 2,5 миллиона евро извинился за проигрыш в Лиге чемпионов

Столичный клуб уступил румынским соперникам со счетом 2:3 по сумме двух игр и выбыл в Лигу Европы.

«Игра была тяжелая, ведь она была на выезде. Болельщики другой команды с первых минут и до финального свистка поддерживали своих. Нам было очень сложно в такой обстановке. Мы хорошо стартовали, но затем не держали темп.

Большое спасибо болельщикам, которые прилетели на матч. И спасибо тем, кто поддерживал нас в Казахстане. Мы хотели отблагодарить их сегодня победой и проходом в Лиге чемпионов. Но не получилось, к сожалению. Я извиняюсь за такой результат. В будущем сделаю все, чтобы отблагодарить фанатов только победными результатами, — рассказал форвард.