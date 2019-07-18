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17:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга

Костанайский «Тобол» сыграл вничью с люксембургским «Женессом» в ответном матче первого отборочного раунда и сенсационно вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 18 июля, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:1.

Вперед «Тобола» вышел на 22-й минуте. Французский защитник «Женесса» Халим-Меди Меддур срезал мяч в свои ворота, пытаясь помешать Виктору Дмитренко замкнуть подачу со штрафного.

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Удержать победный счет «Тобол» в итоге не смог. На 57-й минуте грузинский полузащитник костанайцев Джаба Канкава нарушил правила в своей штрафной, а французский форвард Мехмет Арслан переиграл азербайджанского вратаря Эмиля Балаева и реализовал пенальти.

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Первый матч в Люксембурге завершился нулевой ничьей. Счет по сумме встреч — 1:1, но «Женесс» сенсационно выбивает «Тобол» за счет большого количества голов в гостях. Во втором раунде люксембургский клуб сыграет с португальской «Виторией Гимарайнш» — матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

Сегодня свои ответные игры в первом раунде ЛЕ проведут еще два казахстанских клуба. В 20:30 «Кайрат» дома начнет встречу с боснийским «Широки Бриегом» (первый матч — 2:1), а в 23:00 стартует гостевой матч «Ордабасы» с грузинским «Торпедо» из Кутаиси (первый матч — 1:0).

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