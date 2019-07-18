«Тобол» сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с люксембургским «Женессом» в ответном матче первого отборочного раунда и сенсационно вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с люксембургским «Женессом» в ответном матче первого отборочного раунда и сенсационно вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 18 июля, на «Астана Арене» в
Вперед «Тобола» вышел на 22-й минуте. Французский защитник «Женесса»
Удержать победный счет «Тобол» в итоге не смог. На 57-й минуте грузинский полузащитник костанайцев Джаба Канкава нарушил правила в своей штрафной, а французский форвард Мехмет Арслан переиграл азербайджанского вратаря Эмиля Балаева и реализовал пенальти.
Первый матч в Люксембурге завершился нулевой ничьей. Счет по сумме встреч — 1:1, но «Женесс» сенсационно выбивает «Тобол» за счет большого количества голов в гостях. Во втором раунде люксембургский клуб сыграет с португальской «Виторией Гимарайнш» — матчи пройдут 25 июля и 1 августа.
Сегодня свои ответные игры в первом раунде ЛЕ проведут еще два казахстанских клуба. В 20:30 «Кайрат» дома начнет встречу с боснийским «Широки Бриегом» (первый матч — 2:1), а в 23:00 стартует гостевой матч «Ордабасы» с грузинским «Торпедо» из Кутаиси (первый матч — 1:0).