Газзаев объяснил вылет «Тобола» из Лиги Европы от люксембургского клуба и ответил на вопрос об отставке
Главный тренер костанайского «Тобола» Владимир Газзаев после вылета команды из Лиги Европы по итогам первого квалификационного раунда отметил на
Главный тренер костанайского «Тобола» Владимир Газзаев после вылета команды из Лиги Европы по итогам первого квалификационного раунда отметил на
— На еврокубках мы свою задачу не выполнили. Комментировать игру нет никакого желания. В футболе так бывает, что команда, не создав моментов, выходит в следующий этап. У нас были моменты, должны были забивать второй, — сказал Газзаев.
— В «Актобе» вы подали в отставку после того, как не прошли «Нымме Калью», как будет сейчас?
— В футболе есть мнение, когда выигрываешь — выигрывает команда. а проигрывает тренер. Конечно, я с себя не снимаю ответственность. Значит,
— Это значит, что вы будете писать заявление?
— Это значит, что я не снимаю с себя ответственность за вылет из Лиги Европы.
— Это уровень КПЛ ниже стал, если мы проигрываем Люксембургу?
—
— Чего не хватило?
— Забитых голов.
— Футболисты не доработали?
— Все. Включая меня.
Напомним, сегодня в