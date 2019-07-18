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17:48 (мск), источник: Vesti.kz

Газзаев объяснил вылет «Тобола» из Лиги Европы от люксембургского клуба и ответил на вопрос об отставке

Главный тренер костанайского «Тобола» Владимир Газзаев после вылета команды из Лиги Европы по итогам первого квалификационного раунда отметил на пресс-конференции, что его команде не хватило забитых голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: fctobol.kz

— На еврокубках мы свою задачу не выполнили. Комментировать игру нет никакого желания. В футболе так бывает, что команда, не создав моментов, выходит в следующий этап. У нас были моменты, должны были забивать второй, — сказал Газзаев.

— В «Актобе» вы подали в отставку после того, как не прошли «Нымме Калью», как будет сейчас?

— В футболе есть мнение, когда выигрываешь — выигрывает команда. а проигрывает тренер. Конечно, я с себя не снимаю ответственность. Значит, где-то не доработал.

— Это значит, что вы будете писать заявление?

— Это значит, что я не снимаю с себя ответственность за вылет из Лиги Европы.

— Это уровень КПЛ ниже стал, если мы проигрываем Люксембургу?

— Во-первых, мы не проиграли. Мы не прошли дальше. По игре мы создавали моменты. Но я не пытаюсь делать никаких отговорок.

— Чего не хватило?

— Забитых голов.

— Футболисты не доработали?

— Все. Включая меня.

Напомним, сегодня в Нур-Султане «Тобол» в ответном матче сыграл вничью 1:1 с «Женессом». Люксембургский клуб прошел дальше за счет гостевого гола, так как первый матч завершился нулевой ничьей.

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