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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Тобола» — о вылете из ЛЕ от клуба из Люксембурга: Понятно, что для Казахстана это позор. Нам стыдно

Российский полузащитник «Тобола» Никита Бочаров прокомментировал вылет от люксембургского «Женесса» в первом раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Мы, естественно, хотели выиграть и пройти дальше. По идее, мы готовились, все для этого делали. Не знаю, почему не получилось. Понятно, что для страны это можно характеризовать как позор. Естественно, нам за это стыдно. Мы были обязаны проходить эту команду. Но это футбол, сейчас все в него умеют играть. Неважно, откуда команда — Люксембург, Лихтенштейн — все умеют играть. И нет такого такого понятия как полупрофессионалы или любители.

В любом случае, они играют в ЛЕ, значит, они что-то могут. Все научились обороняться, играть. Вы видите, футбол такой вид спорта, что бывает одна ошибка, судья усмотрел пенальти — и все. А так как они забили в гостях, получается этот мяч за два. Нам пришлось отыгрываться, хотя по идее мы контролировали игру. Нужно было забить еще один мяч.

Сейчас не знаю, как отходить от всего этого. Конечно, это тяжелый удар по всему казахстанскому футболу. Будем теперь уже играть принципиально в чемпионате, концентрироваться на играх нашего первенства. У нас стоит задача занять первое место, — сказал Бочаров.

Напомним, что «Тобол» вылетел из ЛЕ из-за правила гостевого гола — 0:0, 1:1, причем второй матч против «Женесса» костанайский клуб играл на «Астана Арене».

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