«Кайрат» выиграл матч после фантастического камбэка и вышел во второй раунд Лиги Европы

Ответный матч первого раунда прошел сегодня, 18 июля, на Центральном стадионе и завершился со счетом 2:1.

В домашней игре «Кайрат» владел подавляющим преимуществом, однако долгое время забить не мог. Больше всего моментов было у украинского форварда Адеринсолы Эсеолы.

Не смог забить и Мартон Эппель. На 79-й минуте нападающий сборной Венгрии заменил Эсеолу и поразил ворота «Широки Бриега» первым касанием, но мяч не был засчитан из-за офсайда.

На 90-й минуте хорватский защитник «Кайрата» Дино Микановичнарушил правила в своей штрафной, а его соотечественник Дражен Багарич реализовал пенальти и вывел «Широки Бриег» вперед.

Однако затем «Кайрату» удался фантастический камбэк. На 92-й минуте забил 21-летний полузащитник Рамазан Оразов, который удачно вышел на замену, а на 93-й отличился хавбек Исламбек Куат.

В первой игре «Кайрат» в Боснии победил «Широки Бриег» со счетом 2:1, благодаря дублю Эсеолы. Таким образом, алматинцывыиграли противостояние с общим счетом 4:2.