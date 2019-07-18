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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выиграл матч после фантастического камбэка и вышел во второй раунд Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над боснийским «Широки Бриегом» и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Ответный матч первого раунда прошел сегодня, 18 июля, на Центральном стадионе и завершился со счетом 2:1.

В домашней игре «Кайрат» владел подавляющим преимуществом, однако долгое время забить не мог. Больше всего моментов было у украинского форварда Адеринсолы Эсеолы.

Не смог забить и Мартон Эппель. На 79-й минуте нападающий сборной Венгрии заменил Эсеолу и поразил ворота «Широки Бриега» первым касанием, но мяч не был засчитан из-за офсайда.

На 90-й минуте хорватский защитник «Кайрата» Дино Микановичнарушил правила в своей штрафной, а его соотечественник Дражен Багарич реализовал пенальти и вывел «Широки Бриег» вперед.

Однако затем «Кайрату» удался фантастический камбэк. На 92-й минуте забил 21-летний полузащитник Рамазан Оразов, который удачно вышел на замену, а на 93-й отличился хавбек Исламбек Куат.

В первой игре «Кайрат» в Боснии победил «Широки Бриег» со счетом 2:1, благодаря дублю Эсеолы. Таким образом, алматинцывыиграли противостояние с общим счетом 4:2.

Соперником «Кайрата» станет победитель противостояния между израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы и албанским «Лачи». В первой игре была зафиксирована ничья, а вторая пройдет сегодня, 18 июля, в Израиле и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.

Кайрат
2:1
Первый тайм: 0:0
Широки Бриег
Футбол, Лига Европы, Тур 118.07.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Central Stadium
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Голы
6184790+2′
6184690′
Исламбек Куат90+3′
Статистика
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0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Шурман(Украина)
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