«Кайрат» выиграл матч после фантастического камбэка и вышел во второй раунд Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над боснийским «Широки Бриегом» и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над боснийским «Широки Бриегом» и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Ответный матч первого раунда прошел сегодня, 18 июля, на Центральном стадионе и завершился со счетом 2:1.
В домашней игре «Кайрат» владел подавляющим преимуществом, однако долгое время забить не мог. Больше всего моментов было у украинского форварда Адеринсолы Эсеолы.
Не смог забить и Мартон Эппель. На 79-й минуте нападающий сборной Венгрии заменил Эсеолу и поразил ворота «Широки Бриега» первым касанием, но мяч не был засчитан
На 90-й минуте хорватский защитник «Кайрата» Дино Микановичнарушил правила в своей штрафной, а его соотечественник Дражен Багарич реализовал пенальти и вывел «Широки Бриег» вперед.
Однако затем «Кайрату» удался фантастический камбэк. На 92-й минуте забил 21-летний полузащитник Рамазан Оразов, который удачно вышел на замену, а на 93-й отличился хавбек Исламбек Куат.
В первой игре «Кайрат» в Боснии победил «Широки Бриег» со счетом 2:1, благодаря дублю Эсеолы. Таким образом, алматинцывыиграли противостояние с общим счетом 4:2.
Соперником «Кайрата» станет победитель противостояния между израильским «Хапоэлем» из
|Алексей Шпилевский
|61847
|90+2′
|61846
|90′
|Исламбек Куат
|90+3′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Денис Шурман(Украина)