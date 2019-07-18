Тренер «Широки Бриега» нашел объяснение невероятному камбэку «Кайрата» и восхитился Исламханом

Источник: bljesak.info

Вторая игра прошла сегодня, 18 июля, в Алматы и завершилась со счетом 2:1. На 90-й минуте хозяева пропустили с пенальти, но затем сделали невероятный камбэк.

«Поздравляю «Кайрат» с победой. Желаю успехов! Вчера говорил, что матч будет зрелищный. Те 90 минут, которые были в Боснии, мы продолжили здесь. Были шансы и у «Кайрата», и у нас.

Первым таймом я доволен. Мы выполнили свои цели. Мне очень понравилась атмосфера на стадионе. Когда мы забили гол с пенальти, то отправили защитника в атаку. «Кайрат» воспользовался шансом и забил два гола на контратаках. Мы бы рискнули все равно, но это была сложная ситуация.

Мне не понравилось, что игроки «Кайрата» тянули время. Мы показали, что с маленьким бюджетом смогли на равных бороться с клубом с таким бюджетом, как у «Кайрата». Мы будем смотреть наши ошибки. Форма кайратовских футболистов на другом уровне, ведь в Казахстане чемпионат в разгаре. Я доволен свой командой, и мы будем дальше играть на таком уровне.

«Кайрат» — хорошая команда. Для Европы главное играть с мячом, но не тянуть время. Я желаю успехов. Мне очень понравился ваш капитан — Исламхан. Он очень талантливый футболист, — сказал Седлоски.