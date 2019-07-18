Шпилевский прокомментировал победу «Кайрата» с двумя голами после 90-й минуты и выход во второй раунд ЛЕ

«Мы одолели такого серьезного соперника. Мы знали, что нас ждет сильный бой. Первым таймом можно остаться довольным. Могли забить. Во втором тайме начали действовать пассивнее. Это привело к эпизоду с пенальти. Однако ребята молодцы, они собрались и показали характер.

Я благодарен всем болельщикам. Они создали невероятную атмосферу. Эта победа посвящается им. Пенальти был. После гола, у соперника появилось больше свободных зон. Нам удалось им воспользоваться. Мне очень приятно, что пресс-зал встретил меня аплодисментами. Это очень приятно. Но впереди матч с «Тоболом». Это принципиальная игра. Будем готовится к матчу, — сказал Шпилевский.

Также он оценил игру нападающих Еркебулана Сейдахмета, Адеринсолы Эсеолы и Мартона Эппеля.