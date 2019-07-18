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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевский прокомментировал победу «Кайрата» с двумя голами после 90-й минуты и выход во второй раунд ЛЕ

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал итоги ответного матча с боснийским «Широки Бриегом» первого квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Мы одолели такого серьезного соперника. Мы знали, что нас ждет сильный бой. Первым таймом можно остаться довольным. Могли забить. Во втором тайме начали действовать пассивнее. Это привело к эпизоду с пенальти. Однако ребята молодцы, они собрались и показали характер.

Я благодарен всем болельщикам. Они создали невероятную атмосферу. Эта победа посвящается им. Пенальти был. После гола, у соперника появилось больше свободных зон. Нам удалось им воспользоваться. Мне очень приятно, что пресс-зал встретил меня аплодисментами. Это очень приятно. Но впереди матч с «Тоболом». Это принципиальная игра. Будем готовится к матчу, — сказал Шпилевский.

Также он оценил игру нападающих Еркебулана Сейдахмета, Адеринсолы Эсеолы и Мартона Эппеля.

«Сейдахмет проявил себя хорошо. Он добавляет в выносливости. Своими неординарными решениями он приносит креатив. Он получит доверие и шанс проявить себя. Если бы Эссола забил в первом тайме, то все было бы по-другому. Возможно, на него повлияло то, что он не смог забить стопроцентный момент. Я доволен игрой Эппеля. Он успешно вписался в игру команды и принес пользу», — сказал Шпилевский.

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