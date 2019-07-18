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21:53 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» завершило выступление в Лиге Европы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» завершили выступление в Лиге Европы, уступив в первом квалификационном раунде латвийской «Лиепае», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Первую половину домашней встречи минчане провели крайне невразумительно. Гости не преминули воспользоваться этим, и на 10-й минуте игры Дан Спатару поразил ворота Максима Плотникова.

В оставшееся до перерыва время динамовцы лишь пару-тройку раз угрожали воротам Валентина Ралькевича, но успеха не добились. Во втором тайме подопечные Сергея Гуренко заиграли гораздо активнее, но снова их атаки не привели к голу.

На 70-й минуте гости воспользовались очередной ошибкой обороны «Динамо», и бразилец Додо забил второй мяч. Только на второй компенсированной минуте динамовцы сумели отквитать один мяч, но на большее времени не хватило — 2:1 в пользу «Лиепаи». Первая игра, состоявшаяся неделю назад на поле латвийской команды, завершилась вничью — 1:1.

Также сегодня свои ответные поединки 1-го круга квалификации ЛЕ проведут еще два представителя Беларуси. Футболисты «Витебска» у себя дома попытаются взять реванш за выездное поражение у финского «Куопио» (0:2), а солигорский «Шахтер» в гостях у мальтийского «Хибернианса» намерен удержать преимущество, добытое на своем поле (1:0).

В главном континентальном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ пробился во 2-й квалификационный раунд и сыграет с норвежским «Русенборгом».

Динамо Мн
1:2
Первый тайм: 0:1
Лиепая
Футбол, Лига Европы, Тур 118.07.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Сергей ГуренкоАлександр Старков
Голы
6185590+1′
2906110′
Луиз Паулу Илариу Додо70′
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