Минское «Динамо» завершило выступление в Лиге Европы
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» завершили выступление в Лиге Европы, уступив в первом квалификационном раунде латвийской «Лиепае», сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» завершили выступление в Лиге Европы, уступив в первом квалификационном раунде латвийской «Лиепае», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую половину домашней встречи минчане провели крайне невразумительно. Гости не преминули воспользоваться этим, и на 10-й минуте игры Дан Спатару поразил ворота Максима Плотникова.
В оставшееся до перерыва время динамовцы лишь
На 70-й минуте гости воспользовались очередной ошибкой обороны «Динамо», и бразилец Додо забил второй мяч. Только на второй компенсированной минуте динамовцы сумели отквитать один мяч, но на большее времени не хватило — 2:1 в пользу «Лиепаи». Первая игра, состоявшаяся неделю назад на поле латвийской команды, завершилась вничью — 1:1.
Также сегодня свои ответные поединки 1-го круга квалификации ЛЕ проведут еще два представителя Беларуси. Футболисты «Витебска» у себя дома попытаются взять реванш за выездное поражение у финского «Куопио» (0:2), а солигорский «Шахтер» в гостях у мальтийского «Хибернианса» намерен удержать преимущество, добытое на своем поле (1:0).
В главном континентальном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ пробился во 2-й квалификационный раунд и сыграет с норвежским «Русенборгом».
|Сергей Гуренко
|Александр Старков
|61855
|90+1′
|29061
|10′
|Луиз Паулу Илариу Додо
|70′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Николас Уолш(Шотландия)